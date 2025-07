¡La salsa está de fiesta! El próximo 6 de diciembre, el Movistar Arena de Bogotá recibirá por primera vez al legendario Tito Nieves, quien celebra 50 años de carrera artística con un espectáculo sin precedentes.

Esta será una noche mágica donde el sabor, la emoción y los clásicos del género se reunirán en un solo escenario.

Considerado una de las voces más queridas de la salsa, Tito Nieves ha marcado generaciones con himnos como ‘Fabricando fantasías’, ‘De mí enamórate’, ‘Sonámbulo’, ‘I Like It Like That’, ‘El amor más bonito’ y ‘Ya no queda nada’.

En este show especial, repasará su historia musical acompañado de una orquesta de primer nivel, en una velada para cantar, bailar y celebrar su legado con el público colombiano que tanto lo ha acompañado.

Nacido en Puerto Rico y criado en Nueva York, Tito Nieves es una de las figuras más emblemáticas del movimiento de la salsa en el mundo. Con más de 30 discos grabados, múltiples nominaciones a los Latin Grammy y reconocimientos de los Premios Billboard y Lo Nuestro, su carrera es sinónimo de constancia, evolución y conexión profunda con su audiencia.

Apodado con cariño como ‘El Pavarotti de la Salsa’ por su potente y afinada voz, ha logrado posicionarse como una de las grandes leyendas vivas del género. Su canción ‘Fabricando Fantasías’, se convirtió en un himno de sensibilidad y superación, acumulando millones de reproducciones y versionándose por artistas de distintas generaciones.

Bogotá, ciudad que vibra con los sonidos del Caribe y ha sido epicentro de grandes conciertos latinos, será la única parada en Colombia de esta gira conmemorativa.

Un evento producido por Breakfast Live y Loud and Live, una unión de promotoras que han presentado eventos de gran diversidad y alta calidad, comprometidas con traer al país las experiencias más memorables del panorama musical internacional.