Para Julio Chavezmontes, uno de los productores más influyentes del cine de autor en América Latina, no hay fórmula mágica para llegar a un festival internacional. Pero sí hay algo que para él es innegociable: la honestidad del relato.

“Lo más importante es que una película tenga siempre convicción y congruencia en lo que quiere decir”, afirma con claridad. “Tiene que haber una búsqueda real tanto en la forma como en lo que se dice. Porque eso es indivisible”.

Chavezmontes —quien ha producido obras de Carlos Reygadas, Sebastián Hofmann, Abel Ferrara, Leos Carax y Mia Hansen-Løve— es uno de los invitados a la octava temporada del podcast MUBI Encuentros, una coproducción entre la plataforma global MUBI y La Corriente del Golfo.

En el episodio titulado “La utopía de la periferia”, el productor mexicano conversa con la colombiana Diana Bustamante sobre el presente del cine latinoamericano y la urgencia de fortalecer su circulación dentro del continente.

Apostarle a la búsqueda

El productor, ganador de la Palma de Oro junto a Ruben Östlund por El triángulo de la tristeza, asegura que su criterio para aceptar un proyecto es simple pero riguroso: “Yo cuando abro un guion, lo abro esperando ser conmovido. Esperando encontrar algo que me sorprenda, que me conmueva, que me muestre esa búsqueda. Un deseo de decir algo que se sienta vitalmente importante y una forma de decirlo que me resulte diferente”.

Esa conjunción entre forma y fondo, dice, es lo que hace que una película encuentre su público. “Al final, eso es lo que importa: conectar con otras personas. Yo no conozco otra manera de hacer cine”.

El realismo de producir

A diferencia de los grandes estudios, su trabajo —explica— no está centrado en maximizar rendimientos económicos, sino en darle forma a películas que merecen existir. “Nosotros no somos financieros, somos productores. Y hacemos películas con los recursos que corresponden a cada tipo de película. El tipo de cine que hacemos en Piano Films es cine de autor, y lo financiamos con apoyos de fondos públicos, en México y en el extranjero”.

Eso no significa renunciar a la participación de la empresa privada, pero sí implica transparencia. “Cuando hay inversionistas, es gente que se acerca con una profunda convicción y amor por el cine, sabiendo perfectamente la realidad de esos proyectos”.

Por eso, advierte, “uno no puede cometer la locura de tratar de levantar un proyecto de corte autoral con presupuestos o ventanas que le corresponden al cine comercial. Nunca van a ser los mismos resultados, porque no es el mismo objetivo de entrada”.

Un ecosistema diverso

La conversación también tocó uno de los temas que más lo apasiona: la circulación de las películas. Para Chavezmontes, no se trata de elegir entre salas comerciales, independientes o plataformas. “Yo soy un firme creyente que lo que hay que buscar no es una sola solución, porque no existe un solo remedio para la inmensa diversidad de lo que puede y debe ser el cine”.

El productor valora especialmente el rol de plataformas como MUBI, que —según él— funcionan como formadoras de públicos. “MUBI tiene una intervención curatorial: organiza películas por temáticas, como en los festivales. Eso permite que el público tenga una forma de adentrarse y descubrir”.

En su experiencia, esas curadurías ayudan a combatir ideas erradas que existen sobre el cine nacional en algunos países. “En México hay un discurso muy extendido de que el cine mexicano es muy limitado o aburrido. Pero eso muchas veces nace de que el público solo ha sido expuesto a un solo tipo de propuesta, que no es para ellos. No saben dónde encontrar lo que sí puede serlo”.

Un patrimonio común

Durante el episodio, Chavezmontes también celebró el momento que vive el cine latinoamericano en los festivales. “Este año fue demostrativo del vigor actual del cine latino. Hubo presencia en Cannes, en Berlín, con películas de Colombia, Chile, Brasil, México. Eso habla de un continente con una fortaleza inmensa en lo cinematográfico”.

Pero lanza una advertencia. “Lo importante ahora es encontrar la manera de que llegue a los públicos. Porque muchas de estas películas están financiadas con recursos públicos y son parte del patrimonio cultural de un país. Es un derecho el acceso a ellas”.

E insiste en que esa circulación no puede limitarse a fronteras nacionales. “Hay que encontrar la manera de que las películas latinoamericanas se distribuyan a lo largo del continente y no se queden únicamente en sus países. Tenemos que empezar a verlo como un acervo común”.

Con esa convicción —la misma que exige en cada proyecto que produce—, Julio Chavezmontes le sigue apostando a un cine que, desde la periferia, sueña con conquistar el centro. O al menos con ponerlo en duda.