La historia detrás de Magic Farm, la nueva película de Amalia Ulman, no nació de un guion tradicional ni de una epifanía artística. Nació, más bien, de una incomodidad. De observar durante años cómo ciertos periodistas y documentalistas con estética de “hipster ilustrado” recorrían el mundo con cámaras baratas, mochilas con parches y una necesidad desesperada por contar “la historia más rara posible del tercer mundo”.

“Me interesaba porque era algo que no se había mostrado en el cine desde afuera, desde un punto de vista crítico”, explica Ulman en entrevista con EL HERALDO. “Y también porque es un mundo al que siempre estuve cerca. Nunca trabajé en ese tipo de periodismo, pero siempre tuve gente cerca que sí, y me sentía más cómoda retratando eso que un universo de documentales serios, que para mí, en cambio, se siente más exótico”.

Magic Farm, que está disponible desde el 11 de julio en exclusiva por MUBI, es un falso documental surrealista y paródico protagonizado por Chloë Sevigny (Boys Don’t Cry), Alex Wolff (Oppenheimer), Joe Apollonio, Camila del Campo, Simon Rex (Red Rocket) y la propia Ulman.

En la película, un grupo de documentalistas estadounidenses llega por error a un pequeño pueblo de la Argentina rural en busca de su siguiente historia viral. Lo que encuentran —en medio de malentendidos lingüísticos, colaboraciones musicales ridículas y una crisis sanitaria latente— los pone cara a cara con su ignorancia y su privilegio.

“Lo primero que me impactó fue leer sobre lo que estaban haciendo con los glifosatos en comunidades indígenas. El nivel de impunidad con que operan estas grandes empresas, cómo contaminan zonas rurales y enferman a la gente sin que pase nada… eso se me quedó dando vueltas durante años”, recuerda Ulman. “Y entonces surgió la idea: ¿qué pasaría si estos hipsters de Nueva York conocieran a mi abuela? ¿Qué tipo de malentendidos podrían surgir de eso?”

MUBI/Cortesía La directora argentina también actúa en su película.

Ese cruce de mundos —el del exotismo condescendiente y el de la vida rural profundamente afectada por el abandono estatal— es lo que da vida a Magic Farm. Y aunque la cinta se ríe a carcajadas de la ignorancia de sus protagonistas, nunca lo hace sin conciencia.

“Muchas veces, como soy latina pero no parezco, la gente a mi alrededor en EE. UU. dice cosas que no se atrevería a decir si supiera quién soy. Y me he quedado en shock”, relata. “Estos supuestos liberales, buena onda, de izquierda, dicen unas burradas impresionantes. Y después son los que van por el mundo a hacer documentales sobre otras culturas, sin tener ni idea”.

La película combina múltiples formatos —desde estilo Vice News hasta cámara 360°, cámaras subjetivas de animales y saturaciones tipo TikTok— para generar una textura visual tan frenética como el mundo que retrata. “Siempre me interesaron esos materiales en Internet grabados desde la perspectiva de los animales”, cuenta entre risas. “Y como trabajamos con perros reales, sin entrenadores, muchos planos fueron totalmente improvisados. Ellos decidían a dónde iban con la cámara. Era parte del juego”.

Rodada en las afueras de San Antonio de Areco, en Argentina, la producción se vivió como un regreso a casa. “Tenía miedo al principio por traer actores extranjeros, pero todo salió perfecto. Filmamos con equipos argentinos, y el pueblo entero colaboró”, dice. “La familia que nos alquiló la casa para el hotel terminó cocinando en el catering, su hijo ayudando al equipo. Fue muy especial”.

Aunque la película se rodó antes del ascenso de Javier Milei al poder en Argentina, Ulman anticipó su presencia: “Sabía que iba a ganar, y traté de hacerlo visible en la película. Pero lo de EE. UU. no fue planeado. Igual, es espantoso lo que está pasando. Como latina, duele muchísimo. EE. UU. está construido por latinos, y ahora los atacan desde adentro. Es un horror”.

La película fue seleccionada en Berlinale y Sundance, y no es casual. Como ya lo había hecho con El Planeta, Ulman vuelve a combinar crítica social, ironía y sensibilidad estética con una mirada única. “Espero que el público se encuentre con algo nuevo”, dice. “Sobre todo las mujeres. Que puedan ver personajes femeninos que no han visto antes en el cine”.

A medio camino entre la comedia absurda y el cine político, Magic Farm es una joya incómoda, hiperlúcida y colorida que incomoda, hace reír y, por momentos, toca fibras profundas. Como dice una escena de la cinta, cuando una vecina argentina responde a un gringo perdido: “¿Inglés? No, yo hablo francés”. Parece un simple malentendido. Pero detrás hay siglos de desconexión.

Y Amalia Ulman lo sabe. Porque es de aquí y de allá. Porque ha vivido en los dos bandos. Porque, como ella misma confiesa, “a veces me siento culpable de ambas cosas”.

