Uno de los grandes creadores de la televisión en las últimas décadas está de regreso. Vince Gilligan, el hombre al que le debemos obras maestras como Breaking Bad o Better Call Saul, volverá a entregarnos una de sus historias.

Se trata de Pluribus, drama de ciencia ficción original de Apple TV+ que este viernes reveló su primer teaser y confirmó su fecha de estreno: 7 de noviembre, por la plataforma de streaming.

Protagonizada por Rhea Seehorn, quien recibió dos nominaciones al Emmy por su actuación en Better Call Saul, la serie dramática de nueve episodios hará su debut global en Apple TV+ con sus dos primeros episodios seguidos de nuevos episodios todos los viernes hasta el 26 de diciembre.

Es de suma importancia anotar que en el elenco aparece el actor colombiano y Carlos-Manuel Vesga (“El secuestro del vuelo 601”), con un papel relevante.

A través de su Instagram, el actor compartió su emoción: “No me dan las palabras… acaba de ser anunciada la nueva serie de Vince Gilligan (Breaking Bad, Better Call Saul…) en la que interpreto un papel maravilloso. No es un sueño hecho realidad, porque nunca soñé con algo así. Gracias Vince y un inmejorable equipo, gracias a mis compañeros Rhea, Karolina, Samba, etc…Gracias”.

Ya renovada para una segunda temporada, Pluribus es una serie original que rompe con el género, en la que la persona más miserable de la Tierra debe salvar al mundo de la felicidad.

Además de Seehorn y el colombiano Vesga, la serie está protagonizada por Karolina Wydra (“Sneaky Pete”), y las estrellas invitadas Miriam Shor (“American Fiction”) y Samba Schutte (“Our Flag Means Death”).

Pluribus es una producción de Sony Pictures Television y cuenta con la producción ejecutiva de Gilligan, ganadora del premio Emmy, junto con Gordon Smith, ganador del premio WGA, Alison Tatlock, Diane Mercer, Allyce Ozarski y Jeff Frost. Jenn Carroll y Trina Siopy son coproductoras ejecutivas.