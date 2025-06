La imitadora de Gloria Trevi es la nueva eliminada del programa ‘Yo me llamo’. Durante el capítulo de este jueves 26 de junio, la artista debió despedirse de sus compañeros tras no convencer al exigente jurado que está atento a todos los detalles.

Leer más: Estos son los números de la suerte para el fin de semana del 27 al 29 de junio, según Mhoni Vidente

La intérprete de ‘Vestida de azúcar’ no pudo aguantar el llanto tras conocer el veredicto, y dedicó unas emotivas palabras a sus compañeros.

“Estoy muy contenta y agradecida por todo lo que viví en este programa. A todos mis compañeros les deseo lo mejor, sigan dando todo de sí, esta es una experiencia maravillosa y lo disfruté al 100%.”, dijo.

Le puede interesar: Karla Sofía Gascón es excluida de la Academia de Hollywood

Además, ‘Yo me llamo’ Luis Alfonso, novio de la participante, dedicó unas hermosas palabras.

“Te conoció siendo una gran mujer, y de mi parte vas a tener todo. Para mi eres la mejor ‘Yo me llamo’ Gloria Trevi de todas las temporadas. Quiero decirte que los sueños no se acaban aquí. Aquí comienza. Algunos se preguntarán por qué no estoy llorando y es porque no estoy triste, estoy feliz de haber llegado hasta este punto contigo. Despedirte es lo mejor que me ha pasado en la vida”, expresó el participante.

No olvide leer: ¿Por qué Yesenia Valencia renunció a ‘Masterchef celebrity’?

¿Cuánto dinero ganó Gloria Trevi?

Durante su participación, Gloria Trevi fue elegida como la Mejor de la Noche en tres ocasiones. En la primera oportunidad ganó 20 millones de pesos, luego $8 millones y por último 10 millones de pesos, lo suma un total de 38 millones de pesos.