La imitadora de Ángela Aguilar es la nueva eliminada de ‘Yo me llamo’. Durante una emotiva gala en la noche de este lunes 24 de junio, la participante debió decirle adiós al programa, que ya se encuentra en su recta final.

Los jurados Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz tuvieron la difícil tarea de elegir al concursante que debía ponerle punto final al sueño de ser el mejor imitador de su artista favorito.

“Con esa voz vas a llegar a donde quieras, pero yo si sigo necesitando los toques de Ángela. Tienes una voz poderosa, pero el color de Ángela, la verdad… Es que me falta esa inocencia, esa calidez, ternura, esa niña. Veo a Ángela pero no la escucho.”, dijo Amparo Grisales.

Sin embargo, su opinión fue refutada por Aurelio: “Es que a mí me pareció perfecto”. A esto se sumó el jurado Rey Ruiz, quien destacó el talento de la concursante.

“Ángela cantas muy bonito, y utilizar el piano te hace un plus. Yo oí muy bien cantada la canción, con mucho sentimiento, eso me gustó. Hubo ciertas palabras que no se entendían.”, comentó.

Asimismo, César Escola confesó que quedó sorprendido al verla tocar el piano.

Su salida desató una ola de comentarios en redes sociales por parte de los fanáticos de la intérprete de éxitos como ‘Dime cómo quieres’, ‘Que agonía’ y ‘Tu sangre en mi cuerpo’.

“No puede ser … Mariangel con su dulzura técnica y excelente voz brilló con su belleza y voz !!!”; “Cambien el nombre del programa. En vez de ser Yo Me Llamo, que sea Amparo Grisales y sus Favoritos. Ángela merecía llegar más lejos, estaba por encima de un par.”; “Esa niña canta mejor que Ángela Aguilar, tiene una voz espectacular, es muy dulce y tierna.”; “La muchacha canta bonito pero le hacía falta”; “Excelente participante. Para mí eres la ganadora”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.