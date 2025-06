Patricia Silva, figura recordada de la televisión colombiana y uno de los rostros más queridos de ‘Sábados Felices’, ha sido durante años sinónimo de alegría, profesionalismo y talento.

A través de sus personajes y ocurrencias, conquistó a millones de televidentes y se convirtió en un ícono del humor en Caracol Televisión.

Pero detrás del escenario y las carcajadas, la vida personal de la humorista enfrentó una dura prueba. En una reciente entrevista para el pódcast ‘¿Qué está pasando?’, conducido por Graciela Torres, Patricia abrió su corazón y compartió uno de los capítulos más difíciles de su vida.

Habló sobre la ruptura de su matrimonio tras 18 años de relación. La también actriz relató que vivió un largo proceso de duelo tras descubrir una infidelidad que terminó por quebrar la relación.

“Yo me separé hace dos años, y aunque el matrimonio fue largo, duré mal un año entero, luego del divorcio. Tuve que seguir haciendo shows mientras estaba muerta por dentro. Me subía al escenario y me transformaba en otra persona, pero apenas terminaba, volvía a mi casa completamente vacía”, confesó.

Durante ese periodo, aún formaba parte del elenco de ‘Sábados Felices’ y debía subirse al escenario a hacer reír, mientras cargaba un dolor profundo que apenas podía ocultar.

“Me transformaba en otra persona cuando actuaba, pero al regresar a casa me sentía vacía”, dijo, recordando cómo su director notó su tristeza: “Un día, mi director me miró y me dijo: ‘¿Estás bien?’ Yo le pregunté: ‘¿Lo hice mal?’ y me respondió: ‘No, pero se nota que estás muy mal’. Había un aura horrible en mí. Salir a hacer reír a la gente cuando tienes el corazón destrozado es una de las cosas más duras que me ha tocado vivir”.

Silva reveló que el impacto emocional fue devastador, especialmente porque se sintió traicionada por la persona en la que más confiaba. “Fue un matrimonio feliz, por eso dolió tanto. Me agarró por sorpresa. Eso te afecta psicológicamente de una forma brutal”.

La actriz también habló sobre la tercera persona involucrada en la ruptura, una mujer 30 años menor que su expareja. Aunque no le guarda rencor, sí expresó el dolor que le causó ser reemplazada de una manera tan insensible.

“La niña no tiene la culpa, porque ella no me conocía. Incluso llegó a ir a mi casa, la metió al apartamento, fuimos a fiestas. Pero lo que me dolió fue sentir que la mujer que estuvo con él en las buenas y en las malas fue reemplazada por alguien 30 años menor. Eso te hace cuestionar muchas cosas”, contó.

Patricia reflexionó sobre las consecuencias de las acciones humanas: “No entiendo cómo una mujer puede ser feliz sobre la desgracia de otra. Eso es karma. Lo que uno siembra, lo cosecha”.

Actualmente, no mantiene contacto con su exesposo, aunque supo que sufrió un grave accidente. Aun así, desde la distancia, le desea lo mejor. “Casi muere en ese accidente, y yo aún le digo a Dios: bendice su vida. Ya no es parte de la mía, pero no le deseo el mal. A veces se me escapa decir ‘mi esposo’, pero me corrijo: ‘mi exesposo’”.