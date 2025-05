La vida Jessica Cediel, presentadora y modelo, una de las más seguidas en Colombia, suele estar constantemente en la palestra. En redes sociales su vida privada, por sus relaciones sentimentales, siempre son comentadas.

Hay que recordar que se conocen públicamente dos relaciones de la presentadora. La primera con el cantante de música popular Pipe Bueno, y la segunda con el deportista Mack Roesch, famoso por haber participado en Exatlón Estados Unidos y con quien estuvo comprometida.

De esta última relación Jessica habló en su momento sobre la ruptura y contó que hasta el anillo le pidieron de vuelta.

Ahora, la modelo volvió a estar en tendencia recientemente por unas declaraciones sobre su vida privada. Hizo una revelación personal que generó muchas reacciones.

Por medio de su cuenta de instagram, en la cual ya tiene 10,3 millones de seguidores, la también empresaria compartió cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que tuvo relaciones sexuales. Aseguró que no ha tenido intimidad en seis años.

“La gente es demasiado incisiva con ese tema. No tengo relaciones desde hace mucho. No veo un… en persona desde hace mucho. O sea, desde el 2019 estoy así, sin nada de ‘fua fua’”, dijo Cediel en un video.

Los seguidores de la presentadora en redes sociales han coincidido que este tiempo del que habló es el mismo desde el momento en que terminó su relación con Roesch. Dicho noviazgo terminó en polémica.

“Cualquier día, esta persona se levantó y de la nada me envió un mensaje terminándome. Me terminó y le dije ‘sí, estoy de acuerdo, no vamos para ningún lado’ y ahí se quedó el tema. Este personaje desaparece y no contesta absolutamente una sola palabra más”, contó Jessica hace un tiempo sobre el tema.

Hay que recordar que Cediel en otras oportunidades ha contado la razón de su celibato, asegurando que no se trata de que no tenga pretendientes, sino más bien con un tema de su crecimiento espiritual y emocional.

“No lo hago hace mucho y no me hace falta, ¿por qué? porque cuando alimentas más espíritu, la carne va muriendo, y no he tenido ganas de estar con nadie o de estar ni siquiera conmigo misma (…) en este momento mi deseo sexual está como dormido, guardándose para cuando llegue mi marido (...) Estoy soltera por elección, quiero un hombre de Dios. Ese es mi mayor anhelo y sí, siento que Dios aún no me lo ha presentado”, contó en instagram.