La décima temporada de ‘Yo me llamo’, de Caracol Televisión, vivió una noche de decisiones difíciles este pasado miércoles 14 de mayo.

En su capítulo 82, el llamado “Templo de la imitación” volvió a encender sus luces para recibir a seis imitadores que lo dieron todo por continuar en la competencia. Sin embargo, uno de ellos tuvo que despedirse del escenario.

El reto era mantenerse en pie para seguir aspirando al título que actualmente ostenta el imitador de Carín León, Juan Carlos Parra, quien se llevó el premio de $500 millones de pesos en la edición anterior.

Caracol Televisión César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruíz, jurado de Yo me llamo

La jornada inició con las presentaciones de ‘Pipe Peláez’ y ‘Vicente Fernández’, quienes dejaron un alto estándar para sus compañeros. Luego llegó el turno de ‘Martín Elías’, quien no logró convencer al jurado, especialmente a Amparo Grisales, que fue contundente con sus críticas.

“Martín Elías era explosivo, sabía cuándo controlar la energía y cuándo soltarla. No cuidaste la imitación, no tuviste control técnico. Así no vas a sacar una buena presentación”, le dijo Grisales, quien incluso comentó con dureza: “No puedes salir al escenario así, solo te faltó llorar”.

Instagram @caracoltv Martín Elías, el nuevo eliminado de 'Yo me llamo'.

Pero no fue el único en recibir una fuerte retroalimentación. ‘Óscar Agudelo’ también fue señalado por un bajo rendimiento en su show.

Hacia el final del episodio, ‘Dean Martin’ y ‘Paquita la del Barrio’ fueron los últimos en presentarse. El primero recibió elogios por su esfuerzo al interpretar en italiano, mientras que la segunda fue felicitada por recuperar la chispa de sus primeras presentaciones.

La tensión aumentó cuando se acercaban las 9:30 p.m. y Amparo tomó una decisión clave de salvar a cuatro concursantes, dejando a ‘Martín Elías’ y ‘Óscar Agudelo’ en ascuas.

Finalmente, fue ‘Búfalo’ quien comunicó la sentencia definitiva: ‘Martín Elías’ debía abandonar la competencia.