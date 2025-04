Uno de los participantes de ‘Yo me llamo’ tuvo que decirle adiós al programa de imitación en la noche de este martes 2 de marzo. Durante el capítulo 55 del reality se vivieron nuevas emociones no solo por la salida de uno de los concursantes que estaban en riesgo si no por el cambio que se presentó a la hora de elegir al eliminado.

La décima temporada del famoso programa del canal Caracol llegó cargado de nuevos talentos que noche a noche se han robado el cariño de los televidentes, quienes ya han elegido a su artista favorito, y así lo hacen saber a través de redes sociales.

El nuevo sistema para elegir al personaje que abandonará el concurso fue anunciado por la presentadora Laura Acuña, quien explicó que los jurados tendrán los botones rojo y verde para mostrar su decisión, así como ocurrió en la etapa de audición.

Durante el capítulo, los jurados debieron utilizar los botones para elegir a los tres participantes que, tras no convencerlos en su primera presentación, debieron interpretar una segunda canción.

El nuevo eliminado

Tras una ardua batalla en el ‘templo de la imitación’ entre Till Lindemann, Ángela Aguilar, Óscar Agudelo, Carin León, Gilberto Santa Rosa y Óscar de León, el jurado escogió a tres participantes que no los convencieron.

Los imitadores que vieron el botón rojo fueron los dobles de Till Lindemann, Óscar Agudelo y Óscar de León.

Luego de una nueva ronda de canciones, los jurados Amparo Grisales, Rey Ruiz y César Escola determinaron que Till Lindemann debía decirle adiós a su sueño de ser el ganador de ‘Yo me llamo’.

De acuerdo con los jueces, el imitador del cantante alemán no innovó en su presentación.

“Lo primero es darle gracias a Dios y luego decirle a todo Colombia: mil gracias por dejarme entrar en sus corazones y poner mi semilla en cada uno de ustedes ¡Los amo! Al equipo de producción, a los jurados y a todos les agradezco en el alma porque es una experiencia enriquecedora. Me contengo para no quebrarme porque la emoción es inmensa”, dijo el imitador de Till Lindemann.

La decisión de Amparo Grisales, Rey Ruiz y César Escola fue cuestionada por los seguidores del programa que consideraban al imitador como uno de los finalistas.

“Sacaron el mejor show ..... excelente participante....me hizo amar ese género que jamás oía pero con su carisma, profesionalismo, su ángel que a pesar de cantar ese tipo de música tan heavy es un hombre con gran carisma”; “Eres el mejor Till, la Amparo no tiene idea de música que triste”; “TILL, gracias por mostrarnos tu talento y a un Artista diferente, saliste injustamente”; “Lo diste todo, te vamos a extrañar”; “Qué personaje este señor , me encantó muchísimo su personalidad, su carisma, sencillez y sobre todo su humildad”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.