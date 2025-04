El pasado lunes 1 de abril falleció el actor mexicano Arsenio Campos a los 79 años, en el estado de Coahuila, en México.

Su hija Alexandra fue la encargada de informar lo sucedido a través de su cuenta en Facebook, compartiendo un mensaje en el que fue mencionada.

“Con profunda tristeza nos unimos a la pena que embarga a nuestra amiga Alexandra Campos por la irreparable pérdida de su padre, el actor mexicano Arsenio Campos. Te abrazamos a ti y tu familia. Que Dios les dé fortaleza y consuelo”, decía el mensaje.

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del actor Arsenio Campos Q.E.P.D.



Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y seguidores.

Descanse en paz 🤍🕊️ pic.twitter.com/WnumuyesXU — Programa Hoy (@programa_hoy) April 2, 2025

El actor nació en Tijuana, Baja California, y comenzó su carrera artística a principios de los años 70, destacando por su participación en la película ‘Para servirle a usted’ de 1972 y su primera telenovela ‘La hiena’ de 1973.

Asimismo, participó en más de 30 telenovelas, entre las que destacan Bodas de odio, El camino secreto, Mi segunda madre, Corazón salvaje, Ángela, El noveno mandamiento y Apuesta por un amor.

Pero, no solo se dedicó a la actuación también se especializó en fisioterapia y estableció un consultorio donde se dedicó a ayudar a otras personas. Se casó con María Teresa Santoscoy, originaria de Piedras Negras, Coahuila, y tuvieron dos hijos, Arsenio y Alexandra.

En medio de una entrevista al diario La Prensa en 2014, dio detalles de cómo era su vida. “Me levanto a las cinco de la mañana, siempre me ha gustado lo de salud, hace cuatro años entré a una clínica terapeuta y cada vez me interesé más, fui a tomar clases al hospital general. Me pongo a estudiar todo lo que es medicina. También tallo madera y desde muy chavito pinto, hago foto, óleo, les doy mi estilo”.