No hay duda de que Jota Mario Valencia fue uno de los presentadores de televisión colombiana. Durante muchos años acompañó a los colombianos en programas como ‘Buenos días, Colombia’, ‘Rompecabezas’ ‘Sábados Felices’, ‘Día a Día’, ‘Muy buenos días’, entre otros más.

En este último en mención estuvo desde el 2002 hasta el 2019. Acompañó las mañanas de los colombianos con otros presentadores como Laura Acuña, Yaneth Waldman, Jannín Farías, Daniel Riveros, Gonzalo Gallo y Camilo Prieto.

Por eso, su fallecimiento conmocionó al país. A seguidores, televidentes, fanáticos y al mundo del espectáculo colombiano los tomó por sorpresa su partida.

Jota Mario partió de este mundo el 6 de julio de 2019 luego de varios días hospitalizado en Cartagena. Después de estar en un coma inducido, murió a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Este lunes 31 de marzo, Gineth Fuentes, esposa de Jota Mario, y su hija María José Valencia, compartieron varias fotos en sus cuentas de Instagram para conmemorar su cumpleaños número 69.

“Feliz Cumpleaños hasta el cielo. 1. Esta, tu último cumpleaños juntos. 2. Nuestra primera foto juntos 3. Nosotros. 4. Nosotros siendo nosotros”, se lee la publicación de Gineth.

Por su parte, María José dejó un mensaje emotivo en la publicación: “Espero que los cumpleaños sean aún mejores en el cielo, con el clima templado como te gustaba y que estés disfrutando de una posta deliciosa, buen picante, como nos gusta. Imagino que tienes un buen libro en las manos y una gran vista para acompañarlo. No te he dejado de extrañar, pero hoy te extraño aún más. Te celebro desde aquí y espero puedas verlo y sentirlo. Celebro tu vida y todo lo que me enseñaste. Te llevo conmigo siempre, viejo mío”.