La reconocida actriz Isabella Santodomingo, de 57 años, reveló cómo ha sido su soltería, y qué planes tiene en el amor. Aseguró que ya lleva más de dos años sin pareja, y que durante ese tiempo ha vuelto a gozar de una “tranquilidad y relajación absoluta”.

La barranquillera aseguró a la revista Vea que estando solo se está bien, pero no descartó enamorarse o aceptar una relación amorosa siempre y cuando llene sus expectativas y sea la persona correcta.

“No es que le tenga las puertas cerradas al amor, sino que a esta edad uno se vuelve más selectivo ¿Saben por qué?, porque uno descubre que estar solo está bien y yo eso lo descubrí hace muchísimo tiempo”, añadió la actriz.

De igual manera, dijo que frente a la pregunta que suele hacerle la gente: “¿A ti no te preocupa que con tu discurso los hombres no se te acerquen?”, responde que ha tenido muchas relaciones en las que la han querido demasiado y viceversa, pero quiere terminar su vida con una persona que disfrute lo que ella es. “Tengo muchas cosas qué ofrecer”.

Como parte de la gira de medios con la que promociona el regreso y conmemoración de los veinte años de ‘Los caballeros las prefieren brutas’, la empresaria colombiana también abrió las puertas de su intimidad y dijo que hace 20 años ha considerado terminar su vida sin pareja, ya que reconoce las bondades de la soledad.

“Y no es que esté desesperada buscando compañía. Por el contrario, yo pienso que, después de que uno se divorcia le pasa como los hijos, si tienes uno y a los diez años te proponen tener otro, como que tú lo piensas dos veces. Lo mismo pasa con las relaciones, si tú pasas el umbral de los 5 años separada y descubres las bondades de la soledad, que puedes hacer lo que te dé la gana, va a ser más complicado. Yo, desde hace 20 años, he considerado terminar mi vida sola porque siento que me conviene y porque me gusta estar conmigo misma”, agregó a Vea.