Después de la prematura e inesperada eliminación en la Copa Sudamericana, en definición por tiros desde el punto penal ante América de Cali, Junior se pellizcó en la Liga y empezó a ascender en la tabla de posiciones.

Leer también: La Equidad 0, Junior 1: ¡Así es que es!

En medio de errores y virtudes, con muchísimas cosas por mejorar, los dirigidos por César Farías se concentraron en enderezar el rumbo y mejorar los resultados en el torneo doméstico, donde se movía en medio de una gran irregularidad.

Desde que cayeron ante los escarlatas, en la tanda desde los doce pasos (el partido concluyó 2-2 en los 90 minutos), los rojiblancos no saben lo que es perder y todos los partidos que han encarado, los convirtieron en victorias. Superaron 2-1 a Millonarios, 1-0 a Llaneros, 2-1 a Unión Magdalena y 1-0 a La Equidad. Doce puntos de doce posibles.

Por esa racha de triunfos, Junior ya se encuentra en el tercer puesto de la tabla de posiciones, con los mismos puntos del segundo (Santa Fe) y a solo dos del líder, América de Cali.

Leer también: “Siempre estuvimos en pie de lucha buscando soluciones y no excusas”: César Farías

La escuadra caribeña no solo marcha invicta en condición de visitante en lo que va de la temporada, también ha sacado dos victorias en la altura (en Tunja, 2-0 al Chicó, y en Bogotá, 1-1 a La Equidad), algo que no sucedía en un mismo torneo de Liga desde 1993, cuando le ganó dos veces al Once Caldas en Manizales 3-1 y 1-0, según las estadísticas de Jorge García (@Data1924).

Leer también: “Este equipo está para ser campeón”: Daniel Rivera

No es algo que acostumbre a hacer Junior, ni siquiera con sus nóminas más recordadas y valoradas por la afición. De hecho es la primera vez, según los datos de García, que lo logra en toda la historia de los torneos cortos en Colombia (de seis meses).