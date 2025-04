Si bien su equipo despegó y ya lleva cuatro triunfos consecutivos, César Farías mantiene los pies sobre la tierra. El entrenador de Junior resaltó el gran triunfo 1-0 que consiguieron ante La Equidad, pero expresó que todavía queda mucho camino.

“No es común que los equipos de abajo (del mar) consigan puntos aquí. Pasamos a ser el mejor visitante del torneo. Ya habíamos ganado en Tunja, ganamos acá en Bogotá. Es un paso importante, disfrutar un ratico y después a pensar en un gran partido que tenemos en la jornada siguiente contra el Medellín”, afirmó en la rueda de prensa posterior al juego.

“Para mejorar siempre hay cosas. Estamos con el desafío del crecimiento diario, sabemos que lo importante son los cuadrangulares. Sin embargo, hay que clasificar, y clasificar acá no es fácil. Uno mira la tabla y dice, está difícil y eso que nosotros hemos tenido una campaña en la que en 11 partidos hemos perdido uno solo. Hemos ganado en altura, que no es fácil para un equipo de la costa y no es fácil ganar cuatro partidos en fila en cualquier Liga. Y menos para un equipo como Junior que acá no ganaba desde 2014″, complementó.

El venezolano dijo que, pese a la expulsión de Bryan Castrillón en el primer tiempo, la intención siempre fue la de buscar el partido.

“Cambian las condiciones, pero la intención siempre fue tratar de tener la pelota, jugar bien. En el primer tiempo, hasta la expulsión, tuvimos cinco situaciones claras de gol. Eso no es fácil para un equipo que viene del nivel del mar a la altura. Sin embargo, con personalidad, con jugadores que se atreven a jugar íbamos llevando bien el partido. No se nos dio porque la finalización no se daba. Quedar con 10 siempre es difícil y en la altura es mucho más”, aseguró.

“Nosotros intentamos no desmejorar, seguir creyendo que podíamos seguir jugando a la pelota. El rival intenta más, saca un defensor, va por el partido. Tuvimos la sobriedad de poder soportar, de aguantar y de defendernos bien. Jugamos cuando tuvimos que jugar, atacamos cuando debíamos hacerlo y nos defendimos cuando tocaba. Estos tres puntos son muy valiosos”, añadió.

El DT se mostró feliz por los más recientes partidos que ha tenido Luis ‘Cariaco’ González y resaltó la buena relación que tiene con todo el plantel.

“Los equipos grandes siempre tienen sus resistencias. ‘Cariaco’ tiene mucho tiempo en el plantel. Ha tenido sus épocas buenas y otras no tan buenas. Siempre ha sido un trabajador callado. Cuando lo precisas está ahí. En el primer tiempo se le engarrotó el gemelo y jugó todo ese pedazo de partido contracturado. Sin embargo, siguió apareciendo. Le salieron bien las cosas, se merecía un partido así. A uno le alegra, porque sabe que la viene remando duro de atrás”, señaló.

“Con todos los jugadores tenemos un gran ambiente. Es normal que haya leyendas urbanas y comentarios, pero nosotros tenemos un gran afecto que se ha convertido en una sinergia entre ellos y nosotros. Vamos batallando partido a partido y queremos llegar muy fuertes a los cuadrangulares”, agregó.

Tanto es la buena relación que el timonel reveló que el saber más cosas de los futbolistas ha ayudado a que el grupo crezca.

“Hay jugadores de jerarquía, que tienen calidad y que saben que uno les está diciendo que son ciertas tanto en el error como en el acierto. Aquí hay jugadores que entienden de fútbol, que no los pueden engañar, que les tienes que llevar un mensaje acorde a la realidad. Somos un equipo que abre el debate interno, que entendimos que para mejorar adentro tenemos que ser solidarios afuera. Ver a algunos que han sufrido tanto en su niñez, pero que a través del fútbol han podido mantener el camino correcto. Nos sensibilizó a todos, al más duro, al más recio, había hasta lágrimas. Eso nos va estrechando más para saber qué siente un jugador, qué necesidad tiene y poder tenderle la mano para apoyarlo, porque ellos también da lo mejor de sí dentro de la cancha”, apuntó.

El técnico explicó que han venido trabajando en silencio y sin dar ningún tipo de excusas.

“Nosotros siempre analizamos en el plano reflexivo las cosas que tenemos que mejorar, pero también estamos conscientes en las que vienen bien. Es normal que te digan muy malo, que no sirves, pero está en nosotros creer que no somos malos y a mí nadie me va a hacer creer que soy malo. Hemos trabajado en silencio, apuntar al objetivo, con el respaldo de la familia Char y los que pertenecen al club. Siempre estuvimos en pie de lucha buscando soluciones y no excusas”, señaló.

Por último, César Farías aseguró que tienen una buena cantidad de puntos, pero que ahora se le vienen unos partidos bastante duros.

“Vamos con un buen promedio de clasificación. Ahora viene Medellín, luego visitamos al Pasto, que está bien, después en tres días al Tolima. Se nos venían unos partidos con mucha dificultad, pero el equipo los está afrontando con los pies en la tierra, con mucha solidaridad, que es lo que más queremos y eso se ve reflejado. Tenemos unos partidos muy duros por delante y tenemos que tener la humildad necesario para afrontarlos”, concluyó.