Tras la destitución del entrenador Mano Menezes, Fluminense visita este martes con técnico interino a Once Caldas para disputar en la ciudad de Manizales el partido por la primera fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana.

En el estadio Palogrande, donde enfrentará en su debut en la competición un partido inédito, al ‘Tricolor’ lo conducirá Marcão luego de asumir de forma interina la dirección del primer equipo al anunciarse la salida de Menezes, quien ayudó al club a permanecer en la primera división de la Liga brasileña la temporada pasada.

La derrota en la final del Campeonato Carioca frente al Flamengo y el mal juego exhibido el sábado en su derrota ante Fortaleza (2-0), en la primera jornada de la Liga, precipitaron el fin del ciclo del entrenador.

El ‘Flu’, campeón de la Copa Libertadores de 2023, que este año jugará también el Mundial de Clubes, llegó a Colombia para tener su último entrenamiento en la ciudad de Pereira y trasladarse el día del partido a Manizales. Entre los viajeros están Thiago Silva, Martinelli, el colombiano Jhon Arias, el uruguayo Agustín Canobbio y el argentino Germán Cano.

Por lesión, el colombiano Gabriel Fuentes, Otávio, Ganso y Riquelme no viajaron con la delegación tricolor para el primer partido del Grupo F, en el que también están encuadrados el chileno Unión Española y el boliviano GV San José.

Once Caldas, por su parte, logró instalarse en la fase de grupos de la Sudamericana al vencer por 1-0 en un único partido al Millonarios de Radamel Falcao García con gol del barranquillero Michael Barrios, en la primera ronda del torneo.

El ‘Blanco Blanco’, campeón de la Copa Libertadores en 2004 y que está al mando del entrenador Hernán Darío Herrera, afronta su segunda participación en la Sudamericana. La primera fue en 2019 y quedó eliminado en la primera fase cuando era dirigido por el colombiano Hubert Bodhert.

“Nosotros ya sabemos lo que vamos a hacer el martes. Tenemos al equipo completo y trabajamos para poderlo ganar; eso es lo que necesitamos”, declaró Herrera, quien contará con el goleador Dayro Moreno, el volante uruguayo Hugo Dorrego, el arquero James Aguirre y el delantero boliviano Gilbert Álvarez.

En la Liga colombiana, el equipo albo viene de vencer por 1-0 a Llaneros, pero se mantiene fuera de los puestos de clasificación al ocupar la casilla 11 con 16 puntos.