Wayne Rooney, leyenda del Manchester United y de la selección inglesa, defendió la decisión de Trent Alexander-Arnold de marcharse al Real Madrid, pero matizó que no le sorprendería que el lateral se arrepintiera y se acabara quedando en el Liverpool.

En un artículo en la BBC, el ahora entrenador y comentarista confesó que en 2010 no quería renovar con el Manchester United y pidió salir traspasado, con tres equipos llamando a su puerta, Chelsea, Real Madrid y Barcelona.

“En mi cabeza estaba listo para jugar en España y hubo conversaciones. Un acuerdo con el Madrid pareció más posibles durante un par de día, pero en realidad yo pensaba más en el Barcelona y en cómo encajaría en un equipo con Messi, Iniesta, Xavi y Busquets. Al final me quedé en el United, pero el Barcelona tenía un equipo increíble y a cualquier jugador le hubiera encantado estar allí”, aseguró el inglés.

“El Madrid es ahora lo mismo, con Mbappé, Bellingham y Vinícius, así que es normal que a Trent le atraiga. Cualquiera se sentiría igual. Ha estado en el Liverpool desde que tenía seis años, pero la realidad es que la mayoría de jugadores se van en algún momento, por eso hay tan pocos ‘one club men’ como Gary Neville y Jamie Carragher. No culparía a Trent por querer hacer algo diferente, un nuevo reto en un nuevo país, España puede ser un gran movimiento para él”.

Rooney afirmó que no cree que ganar títulos sea la única razón por la que Alexander-Arnold se va, ya que lo ha ganado todo en el Liverpool y está a semanas de ganar su segunda Premier League, pero cree que puede atraerle la idea de ganar trofeos diferentes y que el hecho de que en el Madrid esté su amigo Bellingham también ha facilitado la situación.

Sin embargo, Rooney matizó que aún no hay nada cerrado con el Real Madrid y que no le sorprendería si el lateral cambiara su decisión y se quedara en el Liverpool.

“Creo que lo que le molesta a la gente es que se vaya gratis, pero esto es por el Liverpool y por Alexander-Arnold también. No sabemos por qué se ha permitido que se agote su contrato, pero es algo que el Liverpool ya ha hecho con Mohamed Salah y Virgil Van Dijk esta temporada y en el pasado con Roberto Firmino y Georginio Wijnaldum”.

“Alexander-Arnold no ha firmado nada con el Real Madrid y no me sorprendería que, después de todo esto, se acabará quedando en Anfield. Muchas cosas pueden pasar hasta que se firma un contrato, como sé por mi experiencia”.