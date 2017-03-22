Si hay una palabra que describe a la nueva Señorita Colombia, Laura González Ospino, es sin duda seguridad. Las fuertes críticas que recibió tras ser elegida Señorita Cartagena no desmotivaron a la actriz y modelo de 22 años, quien tal como lo anunció en ese momento y en una muestra de verdadero trabajo físico logró el cuerpo esbelto y tonificado que tanto le exigieron cuando recibió la banda y la corona para representar a los cartageneros en el Concurso Nacional de Belleza.

Hoy, convertida en la nueva reina de los colombianos, esta cartagenera amante de la arepa de huevo y la champeta, tiene fija una nueva meta: Miss Universo. Y otra vez, con el mismo desparpajo y la misma sonrisa con que le prometió el triunfo para Cartagena, aseguró que su papel en el certamen internacional de belleza más importante del mundo también dará mucho de qué hablar.

'Mi trabajo para Miss Universo ya arrancó, y todo lo que voy a vivir en adelante será en función de hacer la mejor representación de mi país. Todas las historias de vida, todos los lugares que conoceré a partir de ahora, son lo que quiero mostrar de Colombia en Miss Universo', dijo la nueva soberana de los colombianos, cuyo puntaje en su presentación en vestido de baño (9.9.) la hizo imbatible durante toda la gala de elección y coronación que se llevó a cabo este lunes en el centro de convenciones del Hotel Las Américas.

Para Laura, hacer reír al jurado y lograr una conexión de confianza y naturalidad en cinco minutos de conversación, fue el 'gancho' que hoy tiene a los cartageneros celebrando se segunda corona en la historia del Concurso Nacional de Belleza.

La egresada de la Escuela de Formación Actoral Casa Ensamble relató:

‘Lo importante es el mensaje’. En su primer día como Señorita Colombia, Laura González demostró porque el jurado quedó atrapado con el carisma y el buen dominio de todos los temas de la joven que tras 17 años le devolvió la corona a Cartagena.

Sin titubear, señaló que lo que ocurrió este año en Miss Universo y en su caso particular demuestran las transformaciones que atraviesan los certámenes de belleza. 'Ya no se está mirando quién tiene le mejor cuerpo o el cabello más bonito. Ahora lo importante es el mensaje que tienes para entregar, lo que puedes decir y lo que puedes motivar como reina'.

Laura Barjum, nombre artístico de la joven en el mundo de la actuación, señala además que en su año de reinado son muchos los mensajes que quiere dejar entre los colombianos, especialmente el respeto a la diferencia, el empoderamiento de la juventud y la confianza en nosotros mismos.

'Quiero motivar a los colombianos para que se sientan más confiados de sus capacidades, que tengamos mentalidad de ganadores, de campeones. Los colombianos somos muy trabajadores y luchadores, pero muchas veces no nos creemos el cuento de que somos los mejores en los que vamos a hacer', detalló la soberana con la misma seguridad y naturalidad con la que conquistó a las decenas de reinólogos, periodistas y hasta exreinas que siempre la ubicaron en el top cinco de finalistas.

Cien por ciento cartagenera

Aunque efectivamente la nueva Señorita Colombia nació en Cali, y sus padres son de esa ciudad, la joven fue trasladada apenas con 6 meses de edad a la que desde entonces se convertiría en su nuevo hogar, Cartagena.

Antes de terminar su primer día como reina, Laura visitó el despacho de alcalde Manuel Vicente Duque, y luego a bordo de un camión de bomberos, con papayera y música folclórica, recorrió el Centro Histórico y la Avenida Santander hasta llegar al barrio Manga, donde reside la nueva embajadora de la belleza nacional. A su paso decenas de estudiantes, vendedores y turistas, que se apostaron en las murallas o en las delgadas calles del Corralito de piedra se acercaron a la cartagenera para quedarse con un recuerdo de la bella soberana.

'Este triunfo es de todos ellos, de los cartageneros que me apoyaron y que estuvieron conmigo en cada pasarela, en cada desfile, siempre fueron la mejor barra, fueron maravillosos'.