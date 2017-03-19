La Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata dio a conocer la nómina de artistas nacionales e internacionales que se presentarán en el parque ‘Consuelo Araújonoguera’, con ocasión de la edición 50 del certamen que este año elegirá Rey de reyes.

Ricardo Montaner, Marc Anthony, Daddy Yankee y Nicky Jam son los artistas extranjeros que se presentarán en las fiestas de los acordeones, así como los nacionales Carlos Vives, Poncho Zuleta, Silvestre Dangond, Jorge Celedón, Iván Villazón, Martín Elías y Peter Manjarrés.

El viernes 28 de abril se llevará a cabo la final de los concursos de acordeoneros infantiles y juveniles, seguidos del show musical de Daddy Yankee; Ricardo Montaner; Martín Elías y Rolando Ochoa, y Jorge Celedón con Sergio Luis Rodríguez

El 29 de abril se realizará la final del concurso acordeoneros aficionados y Rey de reyes de la piqueria, que servirá como antesala para recibir a Marc Anthony; Silvestre Dangond e Iván Villazón con el Rey Saúl Lallemand.

El domingo 30 de abril culminará el Festival con las finales del Rey de reyes de la Canción Inédita y de acordeoneros profesionales. El show musical de esa noche estará a cargo de Carlos Vives; Nicky Jam; Peter Manjarrés junto a Juan Mario de la Espriella y 'Poncho' Zuleta con Gonzalo Arturo ‘El Cocha’ Molina.

Este año el evento se realizará en homenaje a sus creadores Consuelo Araújo Noguera, Rafael Escalona y Alfonso López Michelsen. En la edición 50 pueden participar en la categoría de acordeoneros profesionales, piqueria y canción inédita, los reyes que han sido coronados en años anteriores, para la competencia de soberanos entre los soberanos, modalidad que se realiza cada 10 años, desde 1987 cuando fue implementada.