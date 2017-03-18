Son cuatro estudiantes de la carrera de Diseño de Modas de la Universidad Autónoma del Caribe los responsables de crear el traje artesanal que lucirá la señorita Guajira 2017, Zeger Iguarán Issa, este lunes durante la velada de Elección y Coronación. Su nombre es Wajiiramuin que en wayuu significa nuestra tierra.

Vanessa Pedroza, Umaima Aboultaif, Tatiana Mariño y Sara Canabal, todas de octavo semestre, fueron las escogidas para diseñar el traje y hacerlo realidad, por cumplir con unos parámetros establecidos por el alma mater.

'Nosotras nos reunimos con Zeger y le mostramos varios diseños, después de algunas conversaciones ella decidió que este sería el que luciría en la velada. Hicimos un diseño que tiene mucho significado y que cumple con los requisitos del concurso', afirmó Vanessa Pedroza.

El Concurso Nacional de Belleza tiene ciertos parámetros para la presentación del traje artesanal, entre ellos que no sea pesado, debe ser representativo de la cultura de cada departamento, debe estar elaborado completamente a mano y por artesanos, por ello contaron con la participación de las artesanas: María Susana Epieyu, Ana Urueta, María Cristina García y Elizabeth Urueta.

Este traje, elaborado en dos meses, está hecho en mostacilla, hilo, cordón, hilo nailon, hilo carmencita, cada detalle –recamado hecho a mano, y en los colores característicos del departamento de La Guajira– tiene un significado muy representativo. 'Nos inspiramos en los recursos naturales y minerales del departamento, como el carbón y la sal, por eso los colores blanco y negro. Además de la flora, la fauna y los mares, representados en los tonos verdes y azules, y finalmente los colores cálidos representan la zona desértica', dijo la estudiante de Diseño de Modas.

Para su diseño, los creadores hicieron un trabajo de investigación de la cultura wayuu, en especial del clan Epiayu y representaron en cada detalle del vestido algo significativo. Por ejemplo, el brazalete cuenta con 16 borlas wayuu que representan los 16 familias indígenas principales de La Guajira.

Asimismo, 'la falda cuenta una historia de sus poblaciones, los tortones representan a las rancherías y dentro de ellos, los círculos más pequeños, hace alusión a la autoridad de cada una de las rancherías', destacaron.

El tocado y el adorno de la pierna, así como las borlas rojas de los zapatos representan a los Epiayu en su extensión.