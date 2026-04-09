La Corte Constitucional tumbó el decreto con el que el Gobierno había declarado la emergencia económica y social en todo el territorio nacional, declarándola “inexequible”.

En decisión de la Sala Plena, el alto tribunal dejó sin efectos el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, que sustentaba la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en Colombia.

En ese sentido, también se determinó que los Decretos Legislativos 1474 de 2025 y 044 de 2026 seguirán sin producir efectos jurídicos, al menos hasta que exista una decisión definitiva sobre su constitucionalidad.

Esto quiere decir, palabras más, palabras menos, que las medidas adoptadas bajo ese marco extraordinario continúan a la deriva, a la espera del análisis de fondo por parte del tribunal.

Aquí se debe aclarar que el decreto había sido suspendido temporalmente este año, y junto él efectos tales como el IVA del 19 % a los licores y el impuesto al patrimonio.

Magistrado Camargo pedía tumbar el decreto

En su momento, el magistrado Carlos Camargo manifestó en un documento de 86 páginas, el cual fue discutido en Sala Plena, que es necesaria la suspensión de los efectos de este polémico decreto porque, de lo contrario, las consecuencias aplicación del acto administrativo podrían ser irreversibles.

Para el magistrado Camargo resulta “imperativo” que este alto tribunal “intervenga tempranamente con un alcance real y preventivo frente a estas medidas excepcionales que generan efectos irremediables, principalmente en la vida de los contribuyentes y del conglomerado social”, según se lee en el documento.