El Banco de la República salió al paso luego de que el Gobierno Nacional anunciara una ruptura de relaciones con la entidad, y lo hizo con una respuesta directa de su gerente, Leonardo Villar, quien defendió la autonomía de la junta y recordó que su mandato es proteger el poder adquisitivo de la moneda.

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El pronunciamiento del Banco Central llegó después de una jornada en la que la relación con el Gobierno quedó públicamente fracturada. Horas antes, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retiró de la reunión de la junta directiva, anunció en una rueda de prensa separada el aumento de la tasa de interés y marcó distancia con el Emisor. La decisión fue subir la tasa en 100 puntos básicos, hasta 11,25%, un movimiento que volvió a abrir el choque entre el Ejecutivo y la mayoría de la junta.

En ese contexto, la atención se centró en la respuesta del gerente del Banco de la República. Leonardo Villar respondió a las críticas del Gobierno con una declaración en la que defendió la forma en que actúan los miembros de la junta.

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“Todos los miembros de la Junta actúan por sus convicciones, siguiendo un mandato constitucional que es muy claro: mantener el poder adquisitivo de la moneda colombiana. Ese es nuestro horizonte. El ministro actúa como representante del presidente; él sí tiene a quién reportarle”, afirmó.

La declaración de Villar dejó claro que el Banco no iba a presentar la discusión como una diferencia menor con el Gobierno. Su mensaje se centró en un punto concreto: los codirectores toman decisiones con base en su criterio y en la responsabilidad que les asigna la Constitución, no por instrucciones del Ejecutivo.

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La reacción de Villar se produjo después de un episodio poco usual en la historia reciente del Banco de la República. Según informó el mismo mindefensa, él mismo tomó la determinación de retirarse de una sesión de la junta directiva del Banco de la República luego de que cuatro codirectores propusieran un aumento de 100 puntos básicos en la tasa de interés.

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Según explicó el jefe de la cartera económica, la iniciativa no contó con el respaldo del Gobierno Nacional, que considera que una subida de esa magnitud podría tener efectos adversos sobre la economía del país, particularmente en el contexto actual.

“Realizamos una serie de reflexiones sobre la modificación de la tasa de interés en la cual sustentamos la inconveniencia de una propuesta por 4 miembros de la junta en elevar de manera desproporcionada en 100 puntos básicos. Consideramos que esta propuesta afecta de manera sensible y sostenida el esfuerzo de mantener la senda de crecimiento económica que se ha venido dando en el país”, explicó.

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Además, se pronunció sobre el documento del Banco de la República que advierte que es “ilegal” el traslado a Colpensiones de los más de 25 billones de pesos de las cuentas de ahorro individual.

“Esta comunicación recibió por mi parte una reclamación puesto que no fue discutida en el Banco de la República y, por ende, no podía ser firmada como tal. Creemos que aquí hubo un abuso de la situación comprometiendo a toda la junta directiva y, en particular, al Ministerio de Hacienda“, criticó.