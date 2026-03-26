Para los meses de enero y febrero el sector industrial volvió a mostrar números rojos, evidenciando una crisis debido a la prolongada racha de caídas en sus cifras. De acuerdo con el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por FIEL, la industria registró una baja del 3,9% frente al mismo periodo en el 2025.

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Esto significa que los procesos de transformación de materias primas a productor terminados no logran subsanar la tendencia negativa que se reporta desde el año anterior.

Refinación de Petróleo

Sin embargo, la refinación de Petróleo es uno de los indicadores que jalona el sector, en medio del conflicto en Medio Oriente, donde Irán ordenó el cierre al tráfico el estrecho de Ormuz, ruta marítima clave por la que pasa una quinta parte del petróleo y gas mundial.

Debido a esto, el barril de petróleo brent para entrega en mayo sube este jueves 26 de marzo casi un 2 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 104 dólares, mientras los inversores se mantienen pendientes de la evolución del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

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A las 7 horas, el brent, el crudo de referencia de Europa, avanza el 2,24 %, hasta los 104,54 dólares, según datos de mercado.

En la víspera, bajó un 2,17 %, animado por la posibilidad del avance de las negociaciones para poner fin a la guerra, y después de que Estados Unidos planteará a Irán una propuesta de quince puntos y condiciones.

No obstante, el precio del crudo vuelve a subir hoy después de que Irán rechazara dicho plan y haya anunciado que el Parlamento del país quiere aprobar una ley para cobrar peaje a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que circula el 20 % del petróleo mundial.

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Otros sectores

Asimismo, las industrias metálicas también muestran un leve repunte; así como la producción de alimentos y bebidas que igualó las cifras del año anterior.

La industria automotriz fue la actividad que experimentó una fuerte caída del 30,3% en el bimestre.

También sufrieron caídas: la producción de minerales no metálicos (-9,6%), el despachos de cigarrillos (-7,1%), el sector de papel y celulosa (-6,3%), la metalmecánica (-6,2%), los insumos químicos y plásticos (-2,7%) y los insumos textiles (-2,1%).

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En Colombia

No fue un buen arranque de año para la producción industrial manufacturera del país, o al menos eso que arrojó el último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Según la entidad, este segmento productivo presentó un decrecimiento del 0,5 % en el mes de enero del presente año frente a igual periodo de 2025.

En esa misma línea, las ventas reales de la industria cayeron en -0,7 % y el empleo solamente tuvo un alza del 0,1 %.

El Dane reveló que de las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 22 registraron variaciones negativas en su producción real, restando 2,9 puntos porcentuales a la variación total anual y 17 subsectores con variaciones positivas que sumaron en conjunto 2,4 puntos porcentuales a la variación total.

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La actividad que más influyó negativamente al decrecimiento de la producción industrial manufacturera en enero fue la elaboración de bebidas, quien aportó -0,3 % puntos porcentuales a la variación final, y presentó un decrecimiento en su producción del -2,4 %.

Otras actividades que decrecieron en su producción fueron la fabricación de sustancias químicas, fabricación de aparatos, elaboración de cacao, de azúcar y panela.

Si miramos a nivel local, al Atlántico le sigue yendo mal. De acuerdo con el Dane, la producción industrial del departamento en enero cayó un 4,1 %. A su vez, las ventas también decrecieron un 4,1 %, mientras que el empleo decreció un 2,6 %.

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Esta encuesta mide la evolución mensual del sector manufacturero del país, a través de las variables de producción, ventas, empleo, sueldos y horas trabajadas; con ellas el Dane genera índices, variaciones y contribuciones.

Además, es una herramienta importante para la elaboración de las estimaciones del Producto Interno Bruto (PIB) del sector industrial que realiza la Dirección Técnica de Síntesis y Cuentas Nacionales.