El Banco de Bogotá confirmó que Juan Carlos Echeverry Garzón se desempeñará como el nuevo presidente de la entidad, quien entrará el reemplazo de César Prado. El banco confirmó que su gestión iniciará en mayo.

Cabe aclarar que esta decisión se tomó durante la Asamblea de Accionistas de la compañía financiera.

A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos de alta importancia en el país. Se desempeñó como presidente de Ecopetrol, empresa donde lideró su transformación de la estatal petrolera. También se desempeñó como ministro de Hacienda y Crédito Público, así como director del DNP y decano de la facultad de Economía de la Universidad de los Andes.

Juan Carlos Echeverry es economista de la Universidad de Los Andes; es doctor en Economía de New York University, NYU, y es especialista en Economía Internacional en el Instituto de Economía Kiel, así como un posgrado en Filosofía de la Universidad Complutense en Madrid, España.

En medio de la Asamblea de Accionistas, el Banco de Bogotá reveló sus resultados financieros, en el que se obtuvo una utilidad neta de $1,2 billones durante el año pasado, con una cartera bruta de $95.482 millones. Asimismo, cuenta con más de 4,1 millones de clientes activos.

Además, se conoció que en 2025, se presentaron depósitos por $98.086 millones y un patrimonio de $17.284 millones. Sus oficinas ascendieron a 465 y los colaboradores llegaron a 14.513.