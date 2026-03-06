La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) propuso en las últimas horas al Gobierno nacional destinar el 50 % de las rentas del Acpm para financiar la atención y recuperación de las ciudades afectadas por la emergencia invernal.

Leer más: “Pilas que te van a vender”: los detalles ocultos en el caso de las hermanas Hernández, halladas muertas en Malambo

Mediante una solicitud formal, la asociación pidió implementar herramientas fiscales extraordinarias que permitan a estos municipios afectados por las lluvias responder de manera eficaz a la crisis humanitaria.

El director ejecutivo de Asocapitales, Andrés Santamaría Garrido, envió un comunicado al ministro de Hacienda, Germán Ávila, con dicha propuesta, enfocada principalmente al Caribe colombiano, Antioquia y Chocó, que son las zonas más afectadas por las inundaciones.

Ver también: Periodista colombiana Estefany Rodríguez es detenida en Nashville por autoridades migratorias de Estados Unidos

“Las ciudades necesitan herramientas excepcionales, que les permitan actuar con rapidez para atender a las comunidades afectadas, rehabilitar, infraestructura y acelerar la recuperación económica”, señaló Santamaría.

Cortesía Alcaldía de Montería Inundaciones en Córdoba.

La propuesta incluye tres ejes de acción

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales propuso al Gobierno nacional tres ejes fundamentales de acción para atender la crisis humanitaria que azota a varias regiones del país, a través de los frentes fríos.

Flexibilidad para reorientar temporalmente rentas con destinación específica hacia acciones urgentes como estabilización de taludes, ayuda sanitarias, rehabilitación de infraestructura crítica y habilitación del albergues. Habilitar mecanismos transitorios que faciliten la recuperación de la cartera tributaria local, así como el otorgamiento de facilidades de pago a contribuyentes afectados, para evitar la caída abrupta de ingresos municipales. Solicitar autorizaciones rápidas para operaciones de crédito público territorial, destinadas exclusivamente a financiar atención inmediata y recuperación temprana.

Le sugerimos: 87 sedes de EPS cerrarán en el Atlántico con decreto del Gobierno

Asocapitales solicitó además la convocatoria urgente de una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda y entidades nacionales para estructurar el paquete de medidas excepcionales que se ejecutarían.