La utilidad neta de la compañía Ecopetrol cayó en 2025 por tercer año consecutivo, llegando a $9 billones. Es decir, la reducción fue del 39,5 % frente al 2024.

Con este resultado, la estatal petrolera completa tres años consecutivos de reducción en sus ganancias: en 2023 la caída fue de 43 % y en 2024 de 22 %.

En ese sentido, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, destacó en una rueda de prensa que “operamos en entornos desafiantes, marcados por la volatilidad del mercado y pudimos reaccionar de manera oportuna ante eventos externos, fuera de nuestro control”.

Dentro de ello, añadió que la capacidad de adaptación, combinada con la excelencia operacional, les permitió mantener la continuidad operativa, asegurar su competitividad y entregar los resultados que presentaron.

Roa manifestó que en materia operativa, la producción promedio se mantuvo estable en 745 mil barriles equivalentes por día (kbped), con un aporte relevante de la producción de crudo nacional que alcanzó 517 kbpd, el mayor nivel de los últimos cinco años.

A su vez, el segmento de transporte registró 1,102 kbpd, mientras que la refinación logró cargas de 417 kbpd en el año y un récord trimestral de 430 kbpd en el cuarto trimestre.

Durante la rueda de prensa, se reveló que el ebitda EBITDA fue de $46,7 billones, con un margen de 39 %, soportado en eficiencias históricas por 6,6 billones de pesos y mejores diferenciales de crudos frente la referencia para Colombia, el Brent.

También se conoció que los ingresos por ventas totalizaron $119,7 billones, lo que significó un descenso de 10,2 % frente a 2024, afectada por menores precios internacionales y volúmenes de comercialización.

En materia de deuda y caja, la estatal petrolera culminó el año 2025 con una posición de $12,7 billones, tras desembolsos de inversión (CAPEX) por $20,8 billones y el pago de dividendos por $11,7 billones correspondientes a las utilidades de 2024.

La tasa efectiva de tributación se redujo a 31,4 % en 2025, frente al 36,1 % del año anterior, por la eliminación de la sobretasa de renta.

“Con estos resultados, Ecopetrol propone un dividendo de $110 por acción para 2026, respaldado en la utilidad neta obtenida y en el aporte total a la Nación de 34,6 billones entre impuestos, regalías y dividendos durante 2025”, socializó el presidente de Ecopetrol.