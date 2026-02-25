En diálogo con EL HERALDO, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, junto con la primera dama del departamento, Liliana Borrero, hablaron de los desafíos que tiene el territorio en materia de turismo.

Y es que en el primer día de la Vitrina Turística de Anato 2026 en Bogotá, el mandatario de los atlanticenses enfatizó que el objetivo principal es potencializar municipios que han jalonado fuertemente la visita de turistas, tal es el caso de Usiacurí, Puerto Colombia, Santa Verónica, entre otros.

Además, Verano recalcó que el Atlántico puede fortalecer su turismo, ya que su posición geográfica es estratégica, sobre todo porque tiene a su oriente y su occidente departamentos fuertes en esta materia como lo son Bolívar y Magdalena.

“El objetivo de esto es también que el turista arme paquetes de 10 días, para que no solamente disfrute Magdalena y Bolívar, sino que se venda al Atlántico y su turismo en todo sentido, por eso queremos seguirle apostando a ello”, dijo Verano.

A su vez, Liliana Borrero sostuvo que se ha venido trabajando en las artesanías del Atlántico, con el objetivo de llevarla a todos los rincones del mundo, y así generar economía y turismo.