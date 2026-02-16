La economía de Colombia presentó un crecimiento de 2,6 % en todo 2025 en relación con el 2024. Así lo reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) con los resultados del Producto Interno Bruto (PIB).

El resultado, según la entidad, se ubicó por debajo de la previsión del mercado, incluso del Gobierno, pues los analistas en su mayoría anticipaban una variación de entre el 2,8 % y el 3,1 %, producto de la mayor demanda de los hogares.

Según el Dane, el comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; fueron los grandes jaladores.

En ese sentido, la entidad reveló que a este crecimiento se suman, alojamiento y servicios de comida que crece 4,6% y contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual y la administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales que crece 4,5% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual).

Entre tanto, actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios, también presentaron crecimientos, así como actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual).