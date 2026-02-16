El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) ofrece a sus afiliados créditos para compra de vivienda con hasta el 90 y 100 por ciento de financiamiento para inmuebles de interés social y de interés prioritario, lo que le permite a miles de familias colombianas alcanzar su sueño de tener casa propia.

El FNA financia inmuebles que se e​ncuentren en proyecto, en etapa de pr​eventa, en construcción y aquellos que, estando terminados, no hayan sido habitados.

Orlando Amador Vista general de unidades residenciales de interés social en Alameda del Río.

El crédito con mayor facilidad para acceder es el de 90 por ciento, lo que significa que el beneficiario solo debe aportar completo el dinero de la cuota inicial de la vivienda. El restante lo irá pagando a cuotas al FNA.

Sin embargo, el Fondo anunció que para este 2026 también tiene planeado comenzar a financiar hasta el 100 % del valor del hogar, siendo la primera entidad del país en ofrecer este crédito completo.

También le apunta a ofrecer las tasas más competitivas. Por ejemplo, para quienes devengan hasta 2 SMMLV el Fondo ofrece tasas preferenciales desde UVR +0 % y UVR +4 %, diseñadas para facilitar el acceso a vivienda social.

Requisitos para acceder a un crédito de vivienda con el FNA

Lo primero que debe hacer es afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro.

Debe asegurarse de cumplir las normas de radicación, aprobación y desembolso del crédito, detalladas aquí: https://www.fna.gov.co/vivienda/credito-por-cesantias/Documents/Reglamento%20Cr%c3%a9dito%20y%20Leasing%20Habitacional%20V15.pdf

En caso de tener cesantías acumuladas, deben estar libres de embargo o pignoraciones externas.

Si presenta una solicitud conjunta con otra persona, ambos deben cumplir los requisitos del FNA.

Debe autorizar de forma expresa y escrita al FNA para consultar y reportar el comportamiento crediticio a las centrales de información que la entidad consulte. Esto también deben hacerlo codeudores y avalistas.

Documentos del solicitante

Formulario de solicitud de crédito diligenciado en su totalidad.

Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%.

Certificación laboral original, con fecha de expedición no mayor a 60 días, indicando sueldo, cargo, tipo de contrato y antigüedad.

Desprendibles de nómina de los últimos 3 meses.

Certificado de Ingresos y Retenciones del año gravable anterior.

Extractos bancarios de los últimos tres meses.

Declaración de renta del último año gravable.

Documentos de la vivienda nueva o usada