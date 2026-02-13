El Consejo Gremial Nacional, en cabeza de su presidenta Natalia Gutiérrez, se refirió a la decisión adoptada por el Consejo de Estado respecto al incremento del salario mínimo de 2026, mediante la cual se decretó su suspensión provisional dentro del trámite judicial correspondiente.

En ese sentido, la organización sostuvo que respeta y acata las decisiones de las altas Cortes, afirmando que en un Estado Social de Derecho, las decisiones judiciales constituyen un pilar esencial del equilibrio institucional.

El Consejo Gremial Nacional comparte el siguiente comunicado frente a la decisión adoptada por el Consejo de Estado respecto del Decreto 1469 de 2025 👇 pic.twitter.com/OmqjCchNcw — Consejo Gremial (@ConsejoGremial) February 13, 2026

Así mismo, sostiene que la función de control jurisdiccional fortalece la seguridad jurídica y garantiza que la actuación administrativa se ajuste a la Constitución y la ley.

A su vez, manifestaron que el auto proferido tiene carácter cautelar. “No constituye una decisión definitiva sobre la legalidad del decreto, sino una determinación provisional orientada a proteger el orden jurídico mientras se adopta una sentencia de fondo”.

“La fijación del salario mínimo es una decisión de alto impacto económico y social. Incide en el empleo formal, la inflación, la sostenibilidad empresarial, el gasto público y el poder adquisitivo de millones de hogares colombianos”, indicó el Consejo Gremial y su presidenta Natalia Gutiérrez.

9/9 Desde el Consejo Gremial Nacional reiteramos nuestra disposición al diálogo institucional y técnico. El país requiere consensos responsables que fortalezcan la confianza, la estabilidad económica y el bienestar de todos los colombianos. — Natalia Gutierrez (@NGutierrezJ) February 13, 2026

Reiteraron además la importancia de que cualquier decisión sobre el incremento salarial se adopte con rigor técnico, ponderando integralmente los criterios establecidos en la Ley 278 de 1996 y los principios constitucionales de progresividad, movilidad y sostenibilidad fiscal, bajo una visión de largo plazo.

“El Consejo Gremial considera fundamental que esta decisión se adopte de manera equilibrada, con base en criterios técnicos y dentro del marco institucional previsto por la ley. Colombia necesita decisiones que protejan los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, reconozcan la realidad económica: crecimiento, productividad, informalidad laboral, inflación y capacidad de generación de empleo formal. Las decisiones de hoy deben pensar en la Colombia que queremos mañana”, afirmaron desde el Consejo Gremial.

Y concluyeron: “Reafirmamos nuestro compromiso con la protección de los trabajadores y con la mejora real de su calidad de vida. El bienestar de los hogares colombianos debe estar en el centro de cualquier decisión sobre salario mínimo. Desde el Consejo Gremial Nacional reiteramos nuestra disposición al diálogo institucional y técnico. El país requiere consensos responsables que fortalezcan la confianza, la estabilidad económica y el bienestar de todos los colombianos”.