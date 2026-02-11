El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció este miércoles que Colombia comenzaría con la importación de gas desde Venezuela cuando sean levantadas las restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac).

Leer más: Apareció la camioneta, pero no el DJ Dever

“Con licencia Ofac, como alguna vez lo dijimos, empezaremos diálogos con Venezuela para traer gas barato y rápido a nuestro país como lo mencionó hoy el Presidente, Gustavo Petro. Sin perjuicio de que podamos hablar de petróleo, generación de energías limpias y transmisión eléctrica”, añadió el minminas, a través de su cuenta de X.

El jefe de la cartera señaló además que es clave que este tipo de licencias se amplíen para los temas eléctricos, con el fin de reanudar rápidamente las interconexiones entre ambos países.

Cabe señalar que este pronunciamiento del Ministerio de Minas y Energía se dio como respuesta al planteamiento del presidente Gustavo Petro en las últimas horas, en el que sostuvo: “Si el gas venezolano sirve de un hermano. De una. ¿Y si gringos, venezolanos y colombianos ganamos los tres que esperamos? Porque si yo hubiera podido conectar el gas de Venezuela, ya se acababa el miquito de la codicia”.

Ver también: A dos días de su coronación, Stefanny Martínez renuncia a reinado del Carnaval del Atlántico

Ante el panorama, expertos han indicado que para importar gas desde el vecino país es necesario hacer varios ajustes a la infraestructura que conecta con Colombia, los cuales requieren de cuantiosos recursos.

¿Qué ajustes se deberían hacer en infraestructura?

De acuerdo a los expertos, se deberá invertir en la construcción de un gasoducto que una la península de Paraguaná con la costa oriental del Lago de Maracaibo.

Asimismo, construir otro gasoducto que cruce el lago, debido a que los actuales probablemente no cuentan con la capacidad suficiente.

También, se debe reparar el gasoducto Antonio Ricaurte, desde el Lago Maracaibo hasta La Guajira.