Puerto Antioquia, la nueva terminal marítima en el Caribe colombiano, aspira a convertirse en un hub logístico y motor de desarrollo para insertar al país en nuevas rutas del comercio global. Su columna vertebral es una red privada LTE/5G de grado industrial que lo consagra como el primer puerto del país concebido como nativo digital.

Recientemente inició operaciones como una plataforma clave que dinamizará la economía mediante la exportación masiva de productos agrícolas de la región. Para diversos sectores, la puesta en marcha de esta infraestructura representa un hito histórico para el desarrollo del territorio y sus comunidades.

“La entrada en funcionamiento de esta terminal marítima de clase mundial representa la materialización de una visión de largo plazo que conecta al país con los mercados internacionales de manera más eficiente, segura y competitiva”, dijo la compañía a través de un comunicado.

Tras ser habilitado por el Ministerio de Transporte como puerto de comercio exterior, esta importante terminal marítima cuenta con un muelle marítimo de 1.340 metros de longitud y cinco posiciones de atraque, un calado operativo de 16,5 metros apto para buques tipo New Panamax y una plataforma terrestre de 38 hectáreas, es decir, uno de los más competitivos del país.

La imponente infraestructura, en medio del mar, ubicada al costado sur del Golfo de Urabá, en el municipio de Turbo (Antioquia), está compuesta por un viaducto que lleva a la plataforma en la que se levantan tres enormes grúas de 12 metros de altura.

Con la puesta en marcha de Puerto Antioquia comienza una nueva etapa que impulsará el dinamismo y el crecimiento económico de la región, lo que se traduce en mayor bienestar para la comunidad y la población aledaña al puerto.