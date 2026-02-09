Durante la semana pasada un nuevo puerto con salida directa al mar Caribe entró en funcionamiento en Colombia, tras un proceso de construcción de casi diez años y que contó con una multimillonaria inversión en dólares, para darle al centro del país una salida más directa al océano.

Sin embargo, esta buena noticia representa en sí mismo un reto grande para la región Caribe, en especial para sus puertos más emblemáticos como lo son Cartagena, Santa Marta y, por supuesto, Barranquilla.

Las ‘Tres Perlas del Caribe’ afrontan ahora un competidor directo desde el centro del país que podría golpear las cifras, que en el caso de la Puerta de Oro han venido siendo históricas con récords de carga en los últimos tres años.

EL HERALDO tuvo la oportunidad de conversar con Alejandro Acosta Posada, presidente de la compañía Puerto Antioquia, que describió cómo esperan que este nuevo puerto ubicado cerca al municipio de Turbo impacte en la economía de la región y de la comunidad.

“No hay forma de que Puerto Antioquia tenga éxito comercial sin que las comunidades también sientan un desarrollo social. Este enfoque demuestra que la unión entre el sector público, la empresa privada y las comunidades puede generar transformación desde el primer día: un puerto diseñado no solo para mover carga, sino para mover progreso. Además, el proyecto impulsa una economía regional diversa, promoviendo oportunidades en sectores como el turismo, el comercio, la cultura y los servicios, con el objetivo de fortalecer el tejido social y productivo del territorio.”

Y es que Puerto Antioquia promete, según proyecciones de la compañía, “reducir hasta en un 58 % las distancias logísticas en comparación con otros puertos del Caribe, situándose kilómetros más cerca de los núcleos de producción y consumo nacional. En términos de eficiencia, en algunos, esto representa un 47 % menos de distancia”.

Según la información técnica oficial, el puerto cuenta “con 1.340 metros de línea de muelle con 16 metros de profundidad para buques tipo New Panamax y una capacidad inicial de 7 millones de toneladas al año”.

El impacto real

Desde esta semana entró en funcionamiento Puerto Antioquia, que cuenta con una moderna infraestructura en sus muelles.

Esta casa editorial consultó con expertos en la materia, para tratar de dimensionar el impacto real que tendrá esta nueva competencia para la economía local y, en ese sentido, Lucas Ariza, director ejecutivo de Asoportuaria, señaló que desde Barranquilla se adelantaron a los hechos y realizaron un concienzudo estudio de mercado.

“El análisis que habíamos hecho nos da que entre el 3 % y 4 % podía ser el impacto para Barranquilla de Puerto Antioquia. Revisándolo por tipo de carga, en contenedores no vemos que haya una amenaza significativa, porque los que se mueven por acá son principalmente de industrias de Barranquilla, y los que vienen de importación también, en un gran porcentaje, se quedan acá, en la ciudad”, explicó.

Añadió que “contenedores de empresas de Antioquia que salgan por Barranquilla son realmente muy poco volumen. Esos contenedores, por lo general, salen por Cartagena. Entonces, digamos que, en ese sentido, es relativamente bajo el impacto que pueda tener”.

Ariza apuntó que de los muchos elementos que se mueven por la zona portuaria, solo uno se vería realmente golpeado: “En lo que sí puede haber un impacto es en los graneles limpios y algo de graneles industriales o de fertilizantes. Habría que ver las capacidades, si tiene la capacidad de suplir toda esa demanda. Pero ahí es donde nos da un 3 % que debería ser algo así como 400 mil toneladas que pudieran estar migrando”.

Lo que compensaría ese impacto, según las cuentas de Asoportuaria, es la industria complementaria que hay en la ciudad, que seguirá atrayendo más carga: “La otra cosa positiva que tiene Barranquilla es que es una zona portuaria multipropósito, no dependemos de un solo tipo de carga. Entonces, si perdemos alguna carga de graneles, seguramente podremos fortalecer la carga general, el acero que viene creciendo mucho el último año Lo principal es el maíz, la soya y el trigo, esos son los productos que más se movilizan. El maíz y la soya, sobre todo para consumo humano o alimento para animales, y el trigo para la industria de la molienda. Yo creo que es con una carga que no competiríamos con Puerto Antioquia, sino con otros como Santa Marta”.

Otros retos

El año pasado por la zona portuaria de Barranquilla fueron movilizadas 12.8 millones de toneladas, bajó un poco con respecto a lo que fue el mejor año de la historia, en el 2024. Para este año, se apunta a recuperar las 13.4 millones de toneladas logradas durante la vigencia del año antepasado.

Desde el punto de vista de Pablo Cuevas, presidente de Asoportuaria y vicepresidente de la agencia portuaria Deep Blue, la ciudad tiene todo para volver a estas cifras, pese a la nueva competencia.

“Barranquilla tiene la ventaja de que tiene toda la carga industrial de la ciudad, pues realmente la carga debe llegar a la ciudad. Entonces no tiene un impacto grande como podría tener en otras ciudades. En el tema de contenedores, seguramente yo creo que en Santa Marta y Cartagena, sobre todo en Cartagena, pueden tener un mayor impacto”, comentó.

Eso sí, tiene una mirada crítica sobre el costo de la tabla de fletes sobre el transporte terrestre, el cual es un obstáculo para la competitividad: “El problema radica es en los costos logísticos, el 87 % de carga del país es camiones, el tren que es casi el 10 % y de eso que se mueve por ahí casi el 98 % es carbón. Más que los puertos, es que si no somos competitivos en los costos logísticos internos es muy difícil competir en la región, por más que tengamos puertos eficientes, buenos y con alternativas”.

Cuevas resaltó que en el 2025 esta situación se acrecentó: “El mismo problema el año pasado, por ejemplo, con la tabla de fletes. Inició casi en 26 mil pesos, hoy en día están en 11 mil y se siguen haciendo mesas de trabajo para tratar de reducir ese impacto. Para la ciudad es importante poderlo acercar lo más posible a las otras ciudades, porque finalmente Barranquilla tiene eso, aunque puede tener una diferencia en kilometraje, tiene carga de retorno”.

Las 400 mil toneladas que Puerto Antioquia le podría quitar en franca a lid a la zona portuaria de Barranquilla es un interesante reto que los portuarios y logísticos de la ciudad apuntan a compensar con el crecimiento natural de la industria y haciendo votos para que las aguas del río Magdalena continúen cargadas de prosperidad y trayendo progreso al país.