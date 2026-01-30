En Barranquilla y Soledad hay 961 mil personas con trabajo. Así lo reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) mediante los resultados del mercado laboral correspondiente al trimestre de octubre a diciembre de 2025.

De acuerdo con la entidad, la cifra mencionada representó un incremento de 27 mil personas si se hace la comparación con octubre y diciembre de 2024, cuando 934 mil personas se encontraban trabajando.

Esto también presentó una reducción significativa en la tasa de desempleo, ya que pasó de 10,1 % en octubre y diciembre de 2024 a 8,7 % en igual periodo del año pasado, bajando así 1,3 puntos porcentuales.

El Dane reveló además que entre octubre y diciembre de 2025 había 92 mil desempleados, lo que significó una reducción de 12 mil en relación con octubre y diciembre de 2024 cuando había 104 mil personas en condición de desempleabilidad.

En el ámbito de informalidad, Barranquilla y su área metropolitana presentaron una leve caída de 2,8 puntos porcentuales, pasando de 56,5 % entre octubre y diciembre de 2024 a 53,7 % en igual periodo de 2025.

Hay también buenas noticias en lo que tiene que ver con el desempleo juvenil de Barranquilla y Soledad, ya que su tasa desempleo, si se hace la comparación con los periodos mencionados de 2025 y 2024, pasó de 23,1 % a 18,5 %, bajando así 4,5 puntos porcentuales.