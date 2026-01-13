Colombia incrementó su deuda externa tras concretar este martes una emisión récord de bonos en dólares por US$4.950 millones, operación confirmada por el Ministerio de Hacienda y ejecutada en los mercados internacionales con vencimientos en 2029, 2031 y 2033.

Le puede interesar: Consejo Gremial solicita a la Corte Constitucional suspender el decreto de emergencia económica

La operación se realizó a través de tres nuevos bonos globales denominados en dólares. El primer tramo, con vencimiento en 2029, fue colocado por US$2.000 millones y un cupón del 5,375 %. El segundo, con vencimiento en 2031, alcanzó los US$1.475 millones y un cupón del 6,125 %, mientras que el tercero, con vencimiento en 2033, fue emitido por US$1.475 millones con una tasa del 6,500 %.

En conjunto, la colocación alcanzó un cupón promedio ponderado del 5,93 %, convirtiéndose en la emisión externa más grande realizada por Colombia hasta ahora.

Vea aquí: El precio del dólar en Colombia va en caída pronunciada: está por debajo de 3.700 pesos

La emisión recibió órdenes de compra por cerca de US$23.200 millones en su punto máximo, lo que representó el mayor libro de órdenes registrado en emisiones en dólares del país. En la operación participaron más de 290 inversionistas internacionales.

De acuerdo con la distribución geográfica divulgada por el Ministerio de Hacienda, la mayor participación provino del Reino Unido (47 %), seguido de Estados Unidos (28 %), Colombia (4 %) y otros mercados internacionales.

Lea también: Radican tutela contra el salario mínimo de Petro y piden detener este aumento mientras se falla de fondo

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, señaló que “la exitosa demanda refleja una evidente confianza en el manejo responsable de las finanzas públicas de Colombia, así como en una amplia y diversificada base de inversionistas”.

Según la información oficial, la emisión tuvo como objetivo cubrir gran parte de las necesidades de financiamiento de la vigencia 2026, en línea con la estrategia de endeudamiento liderada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Le sugerimos: “Los trabajadores no son esclavos”: Petro propone ley para hacer obligatorio el salario mínimo vital y familiar

Adicionalmente, la operación permitió mejorar el perfil de vencimientos de la deuda de la Nación, al fortalecer los tramos correspondientes a los años 2029, 2031 y 2033, lo que contribuye a una mayor estabilidad en la estructura de la deuda pública.

El director de Crédito Público, Javier Cuéllar, indicó que “el récord alcanzado en la construcción del libro de órdenes de inversionistas es producto de los buenos resultados obtenidos en la estrategia puesta en marcha durante 2025”.

La deuda externa ha alcanzado máximos históricos

La emisión récord se produce en un contexto de crecimiento sostenido de la deuda externa nacional. Cifras preliminares del Banco de la República muestran que, al cierre de septiembre de 2025, el saldo total de las obligaciones externas del país alcanzó los USD211.584 millones, el nivel más alto registrado hasta ahora.

En otras noticias: “Pan para hoy y hambre para mañana”, los cuestionamientos al borrador de decreto del Gobierno que fijaría el precio de la vivienda VIS en pesos

El aumento ha sido impulsado tanto por el sector público como por el privado, y se concentra principalmente en préstamos y bonos, con una mayor proporción de pasivos de largo plazo.