El dólar en Colombia continúa a la baja, y este martes 13 de enero se ubicó por debajo de 3.700 pesos, llegando a valores que no registraba hace varios años en el país.

En ese sentido, la divisa empezó la segunda semana del 2026 con una caída pronunciada.

En cuanto a su precio de apertura fue de 3.705 pesos y el valor máximo que ha alcanzado ha sido de 3.715 pesos.

Hasta el mediodía de este martes, el precio promedio de la divisa era de 3.671,48 pesos, es decir 45,61 pesos menos que la Tasa Representativa del Mercado del día (TRM), que actualmente es de 3.717,09 pesos.

La principal razón para la caída del dólar, se considera, fue el reporte de inflación en los Estados Unidos.

Esto porque en diciembre pasado, el índice de precios al consumidor subió 0,3 % intermensual y se ubicó en 2,7 % anual, exactamente en línea con lo que esperaba el mercado.

Además, este dato bajó el temor de nuevas alzas agresivas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

El presidente Donald Trump redobló su pedido de recortes significativos de tasas por parte de la Reserva Federal, en medio de una pugna con el presidente del organismo, Jerome Powell.

Y se agregó a este panorama la expectativa por el fallo del Tribunal Supremo sobre los aranceles estadounidenses impuestos por Washington.

Lo anterior se constituye en un factor que podría poner a prueba la reciente recuperación de los mercados bursátiles mundiales.

Al final, en el mercado colombiano, la moneda dólar estadounidense cerró en $3.663,28, lo que representó una caída de $53,81 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM). Durante la jornada, la divisa tocó un precio mínimo de $3.626,55 y un máximo de $3.715.

En total, se hicieron 1.742 transacciones y se negociaron cerca de 1.531 millones de dólares, reflejando una jornada activa en el mercado cambiario.

La TMR, en términos comparativos, mostró una reducción del 1,89% frente al mes anterior y una fuerte caída del 14,42 % frente al mismo día del 2025.

Desde el comienzo de este año de 2026, el dólar ya acumula una baja del 1,06 %, consolidando un arranque de año favorable para el peso colombiano y para quienes dependen de un dólar más barato para sus actividades e importaciones.

Captura de pantalla Gráfica que muestra la caída del precio del dólar en Colombia este 13 de enero de 2026.