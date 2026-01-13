El Consejo Gremial solicitó a la Corte Constitucional suspender el polémico decreto de la emergencia económica dictado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro tras el fracaso de la ley de financiamiento en el Congreso.

El Consejo advierte en este sentido que el Ejecutivo estaría usando poderes excepcionales para suplantar al Congreso tras el la caída de la reforma tributaria en las comisiones económicas.

Pide por ello “suspender provisionalmente los efectos del decreto de la referencia, suspenda también, de forma provisional, los efectos de todos los decretos legislativos que el Gobierno Nacional expida con fundamento en la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, basada en el Decreto 1390 de 2025”.

Agrega que se debe impedir que el uso abusivo de los poderes de excepción socave el orden constitucional, el principio democrático y la separación de poderes.

“En este sentido, es manifiestamente inconstitucional que el presidente de la República declare el Estado de Emergencia Económica para expropiar al Congreso de la República su función de crear impuestos y abuse de esta figura para eludir las consecuencias del control político que deriva de la negativa del Congreso a aprobar el proyecto de ley de financiamiento”, expone.