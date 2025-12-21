Ecopetrol –la empresa más importante del país–, vivió un año de total incertidumbre, tanto así que su presente no es el mejor y su futuro es difuso, más allá de que las soluciones a sus bajas utilidades y las decisiones que ha tomado en su gobierno corporativo podrían estar al alcance de su mano.

Lea también: Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que el salario mínimo estaría por encima de la inflación

Esa es la reflexión que durante el año han venido haciendo diferentes expertos consultados por EL HERALDO, que aseguraron que la estatal petrolera tiene la llave de salvación, pero su política actual ha hecho que cada vez se vaya al precipicio con sus decisiones, en especial de su máximo accionista (el Estado).

Si nos vamos al último reporte financiero, correspondiente al tercer trimestre del año en curso, se reveló que las utilidades de la compañía petrolera registraron ganancias por $2.56 billones, pero esto representó un desplome del 29.8 % en relación con el mismo periodo del año pasado, cuando llegaron a $3.64 billones.

Ricardo Roa, presidente de la compañía, le atribuyó el retroceso a factores externos como menores precios internacionales, la tasa de cambio y la inflación, así como a bloqueos y afectaciones a su infraestructura. Este viene siendo el segundo peor trimestre que reportó la empresa más importante del país desde la pandemia por covid-19.

Lea también: Video: así interceptó Estados Unidos el buque petrolero cerca de Venezuela este sábado

Algunos expertos han culpado también al presidente de la estatal petrolera, Ricardo Roa, ya que la reputación de la compañía se ha visto empañada por los líos judiciales que ha tenido desde que era el gerente de la campaña del entonces candidato presidencial Gustavo Petro.

“Lo que estamos viviendo es una permanente dosis de destrucción estratégica, destrucción financiera, destrucción operativa, destrucción de gobierno; y a esto se le agregó recientemente la preocupación por el tema reputacional de quien hoy preside la compañía. Existen dudas y escándalos que se han venido conociendo y que naturalmente afectan a la compañía”, resaltó José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA.

Y agregó: “Puede ser que no haya nada adicional que venga a continuación, sobre todo en materia de la eventualidad de que el presidente pueda entrar en la lista OFAC, porque ese sí sería una destrucción total de una compañía que está habilitada en la Bolsa de Nueva York”.

Lea también: “¿Cómo se le ocurre a esta ilustre ponerle el uniforme de nuestras fuerzas militares?”: Petro tras foto de Pastrana con Ghislaine Maxwell en el caso Epstein

Por otro lado, el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, sostuvo: “Tan preocupante como que las reservas de gas de Colombia siguen disminuyendo es la evidencia de que las reservas éticas y de credibilidad de Ecopetrol están vueltas añicos, están por el suelo”.

Por el lado de las decisiones, expertos como Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, manifestaron que Ecopetrol viene transitando, desde hace cerca de 3 años, por unas circunstancias de incertidumbre asociadas a la manera en como ve particularmente la política no solamente petrolera, sino de hidrocarburos, el presidente Gustavo Petro.

“Él piensa que, de alguna manera, la producción debe mermar y de pronto en algunos momentos se ha estado pensando en la decisión de tener exploraciones y bajarle un poquito la temperatura a la producción y a la productividad de petróleo, y eso ha sido muy perjudicial no solamente para la compañía, sino también para Colombia, ya que estamos con unos precios internacionales del petróleo muy bajos, y con ello también se ha perdido la autosuficiencia energética”, expresó el experto.

Lea también: Gobierno de Maduro rechaza “robo” de “nuevo buque” con crudo venezolano por parte de EE. UU.

Además, la participación que tiene Ecopetrol en la cuenca del Permian (Estados Unidos), que entre otras es la que le ha dado mayores ganancias en los últimos años, el Gobierno nacional está dispuesto a venderla, ya que considera que es “un negocio chimbo”.

Este tema es controversial, ya que Ecopetrol confirmó que no hay un proceso para vender la cuenca Permian. En respuesta a la Contraloría, la estatal expresó que no existen análisis que evalúen una “potencial desinversión” del activo, porque este no está a la venta.

¿Preocupa el futuro? Para los expertos en el tema, sí, ya que históricamente esta compañía ha sido catalogada como la más importante de Colombia, y que muchos consideran como “la joya de la corona”.