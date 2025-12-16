El Ministerio de Minas y Energía emitió una circular dirigida a todos los agentes del mercado mayorista de gas natural reiterando que el gas para los hogares y los taxistas es una prioridad nacional y no puede ponerse en riesgo. Las medidas adoptadas buscan asegurar la continuidad del servicio público domiciliario y del Gas Natural Vehicular (GNCV), especialmente en contextos de estrechez de oferta.

La circular recuerda que el marco regulatorio vigente obliga a priorizar la demanda esencial, que incluye a los usuarios residenciales, pequeños comercios y el transporte que opera con gas natural, antes que cualquier otro uso no esencial. Para ello, el Gobierno habilitó y ordenó el uso de contratos con interrupciones, un mecanismo legal que permite garantizar el suministro diario y aprovechar toda la oferta disponible de gas.

“El gas para los hogares y para los taxistas no se puede suspender ni encarecer por malas decisiones del mercado. Las reglas existen y deben cumplirse para proteger el bolsillo de la gente”, aseguró el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

El jefe de la cartera añadió que estas acciones también buscan frenar presiones especulativas sobre el precio del gas, priorizando el gas nacional disponible antes de recurrir a opciones más costosas.

“Cuando hay gas disponible en el país, debe usarse primero para atender a la demanda esencial. No vamos a permitir que se afecte a los usuarios residenciales ni al transporte público por falta de coordinación o por intereses comerciales”, comentó Palma.

Finalmente, el Ministerio advirtió que hará seguimiento permanente al comportamiento de los agentes del mercado y a la ejecución de los contratos, en coordinación con la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- y el Gestor del Mercado, y que tomará las medidas necesarias si se pone en riesgo el abastecimiento o se presentan incrementos injustificados en los precios del gas para los usuarios.