Tras lograr un repunte en septiembre, las exportaciones de Colombia volvieron a caer. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), estas ventas externas en octubre fueron de USD4.300,5 millones.

Según la entidad, esto representó una disminución de 0,2 % en relación con octubre de 2024.

El Dane afirmó que este resultado se debió principalmente a la caída de un 19 % en las ventas externas de productos de combustibles y productos de industrias extractivas (minería).

En el mes de referencia, las exportaciones de combustibles y productos de industrias extractivas participaron con el 35 % del valor total de las exportaciones; así mismo, productos agropecuarios, alimentos y bebidas con 30,8 %, manufacturas con 23,4 %, y otros sectores con 10,8 %.

A su vez, en octubre de 2025 se exportaron 13,5 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó una caída de 10,6 % frente a octubre de 2024.

Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una participación de 28,8 % en el valor total exportado; le siguieron en su orden las participaciones de: Panamá (7 %), Canadá (4,9 %), India (4,9 %), China (4,4 %), Brasil (4,1 %) y México con 3,8 %.

Las estadísticas de exportaciones de mercancías miden la salida legal de bienes hacia otro país o una zona franca colombiana.

Estas estadísticas se basan en las declaraciones de exportaciones presentadas ante las diferentes administraciones de aduanas del país y los reportes de exportaciones de petróleo y derivados, suministrados por las empresas exportadoras de estos productos.

Las exportaciones se consideran registradas cuando la aduana ha realizado el cierre de la declaración de exportación, y para la consolidación de las estadísticas se tiene en cuenta la fecha de la declaración y no la fecha de embarque de la misma, excepto para las exportaciones de petróleo y derivados, las cuales sí se registran por fecha de embarque.