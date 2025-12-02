El centro de pensamiento económico Fedesarrollo presentó una estrategia fiscal que incluye un paquete de reformas en materia tributaria, de gasto público, laboral y de protección social.

Indican desde Fedesarrollo que estas medidas generarían un ajuste fiscal equivalente a 2,8 % del Producto Interno Bruto (PIB) e incrementarían la inversión de 16 % a 23 % del PIB, y reducirían la pobreza en 2,6 puntos porcentuales y mejorarían la distribución del ingreso.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, manifestó que en los últimos cinco años, el déficit fiscal promedio de Colombia se ubicó en 6,4% del PIB, tres puntos porcentuales por encima del promedio registrado entre 2000 y 2019.

“Como consecuencia, la deuda neta del Gobierno central alcanzó 59,3% del PIB en 2024. Por ende, de no adoptarse medidas correctivas, este indicador superaría el límite establecido por la regla fiscal. Además, la tasa de inversión cayó a 16,1 %”, señaló Mejía.

En ese sentido, agregó que el primer pilar es el fiscal. Allí, planteó realizar ajustes en materia tributaria, señalando que el sistema actual presenta distorsiones.

“Entre las medidas iniciales, se propone aumentar el umbral de declaración de renta anual para personas naturales, de $34,85 millones a $69,71 millones. Con este mecanismo buscaría incorporar 2,3 millones de nuevos declarantes y estableciendo 11 tramos con tarifas marginales progresivas de 0% a 39%. Generarían un recaudo adicional de 0,5% del PIB”, sostuvo Mejía.

En materia empresarial, el centro de pensamiento plantea disminuir de forma gradual la tarifa nominal de 35 %, así como eliminar las sobretasas sectoriales e implementar un esquema de tarifas progresivas según el tamaño de la renta líquida gravable: 24% para las pequeñas empresas, 28% para las medianas y 33% para las grandes.

En propuestas para reactivar la inversión, Fedesarrollo planteó sobre cómo lograr una tasa de inversión de 23 % del PIB en 2031.

“Hay que hacer un ajuste tributario pro-inversión, es decir, menor tarifa efectiva, eliminación de sobretasas y simplificación. Además, se debe consolidar reglas estables y previsibles de vigencias futuras y APP. En general, reducir la incertidumbre macro y sectorial, y hacer reformas regulatorias para reducir tiempos y costos de inversión (CPC)”, dijo el director de Fedesarrollo.

En materia de informalidad, Luis Fernando Mejía propuso reformar las contribuciones a salud de trabajadores independientes, con tarifas marginales progresivas que inicien en cero para trabajadores con ingresos inferiores a un salario mínimo.

“Se debe destinar una fracción de los aportes a las cajas de compensación para crear un seguro de desempleo: $650.000 durante un máximo de tres meses a trabajadores formales con ingresos no superiores a $2 millones. También hay que extender el alcance de la regulación laboral para trabajadores de plataformas digitales e incorporarla al sector rural”, expuso Mejía.