Con el inicio del año de gas, definido en la regulación vigente, Ecopetrol manifestó en un comunicado que logró que el país pueda contar con 14 % de cantidad de gas adicional, que permitirá la atención de hogares y pequeños comercios, gas natural vehicular y el sistema nacional de transporte.

En ese sentido, indicaron que en el caso de los contratos para los sectores residencial y comercial, pasó de 133 GBTUD promedio en 2025 a 182 GBTUD, incrementándose un 37% en el año 2026, lo que permite reducir la exposición de estos sectores a los precios del mercado secundario y del gas natural importado. Lo mismo ocurrió con el Sistema Nacional de Transporte de Gas, el cual pasó de una contratación promedio en 2025 de 0,45 GBTUD a 7,7 GBTUD para los años 2026 a 2028.

De acuerdo con la regulación aplicable al mercado de gas natural, este 1 de diciembre se inicia el año gas con la entrada en vigencia de los nuevos contratos suscritos entre los productores, distribuidores-comercializadores y algunos grandes consumidores o usuarios no regulados de este servicio. Ecopetrol ha sido el único productor nacional de gas natural que ha puesto a disposición del mercado cantidades de gas a largo plazo, llegando hasta 2029.

Señalan que las medidas de flexibilización regulatoria en la comercialización del gas natural, expedidas por la CREG y el Ministerio de Minas y Energía en los últimos meses, le permitieron a Ecopetrol liberar cantidades adicionales para ampliar la oferta de gas que, antes de la flexibilización, solo permitían la venta una vez al año y por periodos mínimos de tres años.

“En Ecopetrol alcanzamos una reducción de más del 13% en los consumos propios de gas en los últimos dos años, gracias a que hemos balanceado y optimizado de manera eficiente la sustitución de este energético por otros combustibles. Conectamos parte de nuestras cargas al Sistema Interconectado Nacional e incorporamos 800 MW de capacidad en nuestros proyectos de autogeneración con energías renovables”, indicó Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol.

Agregó: “Las acciones descritas han permitido liberar y disponer mayores cantidades de gas al mercado. Si bien hay una declinación natural en los campos de gas del país, para evitar un impacto en los usuarios residenciales, Ecopetrol ha dispuesto más de 150 GBTUD, equivalente a un 15 % de la demanda nacional, para la venta en el periodo de diciembre 2025 a noviembre de 2026”.

En el último año Ecopetrol dispuso al mercado las siguientes cantidades, con los cuales será posible la atención de la demanda esencial y no esencial en las siguientes proporciones y modalidades:

Cusiana y Cupiagua: Desde 41 hasta 71 GBTUD. Para diciembre de 2025 se asignaron 129 y va para el periodo de 2026 a 2029.

Floreña y Cusiana: Desde 3.5 hasta 20 GBTUD (Desde 2026 a 2028).

Regasificadora del Pacífico: con una cantidad de 60 GBTUD, de 2026 a 2031.

El precio promedio de la contratación de Ecopetrol para 2026 se ubica sobre los 6,5 USD/MBTU que incluyen los procesos comerciales realizados en 2025, así como procesos comerciales de años anteriores. Este precio será más competitivo que las importaciones y el mercado secundario, lo cual deberá reflejarse en las facturas de los usuarios finales.

Para el mediano y largo plazo, como parte de la contribución de Ecopetrol a la seguridad energética de los colombianos, se ha avanzado en el propósito de alcanzar una mayor producción de gas en campos propios, el desarrollo de los recursos costa afuera en el mar Caribe y la adaptación de la infraestructura de transporte existente para llevar gas desde la costa hacia el interior del país, infraestructura clave para balancear adecuadamente la relación oferta-demanda y así, contribuir estratégicamente al abastecimiento de gas natural de largo plazo a nivel nacional.