El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, confirmó avances en la recuperación de la operación aérea del país, tras una nueva sesión del Puesto de Mando Unificado (PMU) con Avianca, LATAM y JetSMART. En un comunicado, manifestaron que la normalización avanza más rápido de lo previsto y Colombia entra en fase de estabilización operacional.

Normalización técnica avanza al 87 %

De las 124 aeronaves afectadas al inicio de la contingencia, 108 ya completaron la actualización, alcanzando un 87,1 % de normalización de la flota A320.

LATAM: 5/5 actualizadas (100 %).

JetSMART: 1/1 actualizada (100 %).

Otras aerolíneas (principalmente Avianca): 102 actualizadas (86,4 %).

Además, de las 23 aeronaves que inicialmente debían ser llevadas a taller, 4 fueron actualizadas sin traslado, reduciendo el número pendiente a 19–20 unidades.

Por su parte, se confirmó que la empresa Thales completó los controles de calidad y liberó el software final, habilitando el paso clave para cerrar la contingencia.

“Ya se coordina su transferencia inmediata a los talleres autorizados y la importación de insumos que permitirán convertir procedimientos complejos en actualizaciones rápidas”, indicaron desde el Gobierno.

En total, entre el 29 y 30 de noviembre se consolidaron 148 vuelos afectados (80 nacionales y 68 internacionales), con 22.630 pasajeros impactados.

Pese a la contingencia, los principales aeropuertos —incluido El Dorado— no registraron congestión severa, gracias a la coordinación del PMU y a los planes de contingencia activados por las aerolíneas.

“La recuperación está avanzando más rápido de lo previsto, pero no bajamos la guardia. Airbus debe entregar sin dilación el software faltante. La seguridad aérea no se negocia, y ninguna aeronave volverá a volar sin cumplir el 100 % de los estándares técnicos”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.