Luego de la controversia que se ha generado entre el embajador de China en Bogotá, Zhu Jingyang, y el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, el Consejo Gremial Nacional mostró su apoyo a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.

A través de un comunicado, el organismo pidió respeto a la labor empresarial, y que las diferencias comerciales se atiendan por medio de los canales oficiales.

“El Consejo Gremial Nacional respalda a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI y a su Presidente”, se lee en el comunicado. Asimismo hizo un llamado “al manejo de los asuntos comerciales por medio de los mecanismos institucionales”.

Cabe recordar, que la tensión inició tras las críticas públicas que hizo Mac Master a un decreto del Ministerio de Comercio sobre aranceles para la importación de hilos y textiles.

En un mensaje, el dirigente gremial advirtió que la medida podría afectar al sector nacional, perdiéndose “8.000 empleos directos y 30.000 indirectos”.

Ante esto, el embajador respondió cuestionando la postura de la Andi y aseguró que la industria ignoraba los beneficios del decreto para los consumidores.