El precio del dólar en Colombia para este viernes 14 de noviembre inició con un promedio de $3.776, lo que significó un aumento de $56 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.719,60.

La divisa estadounidense abrió la jornada al alza mientras inversionistas recortaban posiciones a la espera de evaluar la acumulación de datos estadounidenses por publicar tras la reapertura de la Administración.

De acuerdo con la plataforma Set-FX, la moneda estadounidense toca un precio máximo de $3.795 y un mínimo de $3.760.

Por otra parte, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, caía cerca de un 2 % durante la segunda mitad de la sesión de este viernes, tras la peor jornada en un mes en Wall Street por la renovada incertidumbre sobre los recortes de tipos en Estados Unidos tras la reapertura del Gobierno federal.

Cuando restaban dos horas de negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, caía un 1,75 %, u 897,61 puntos, y se movía en 50.384,22 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, retrocedía un 0,93 % ó 31,51 puntos, hasta situarse en 3.350,21 unidades.

El parqué tokiota abrió la sesión a la baja y en los primeros compases llegó a dejarse hasta un 2 %, antes de recortar ciertas pérdidas, contagiada por el retroceso en Wall Street, que anotó su peor sesión en un mes ante las expectativas de que el desbloqueo del Ejecutivo federal ralentiza los recortes de tipos de la Fed.

La plaza nipona llegó al descanso con un retroceso más moderado, de entorno al 1,2 %, pero volvió a acelerar la caída en la segunda mitad, después de que las inquietudes llevaran al yen a revalorizarse con el dólar, hasta la franja media-baja de las 154 unidades, una tendencia que perjudica a los exportadores japoneses.

Las pérdidas eran generalizadas entre las empresas más negociadas, donde el conglomerado de telecomunicaciones e inversión Softbank, segundo valor de mayor capitalización local, aglutinaba el mayor volumen de operaciones y se desplomaba más de un 6 %.