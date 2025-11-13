No para de caer las utilidades de Ecopetrol. Para el tercer trimestre, la compañía petrolera registró ganancias por $2,56 billones, pero esto representó una desplome del 29,8 % en relación con el mismo periodo del año pasado, cuando llegaron a $3,64 billones.

El resultado también es negativo si lo miramos por el acumulado de los primeros nueve meses del año, puesto que su utilidad llegó a $7,5 billones, representando un descenso del 32 % si se compara con los $11 billones obtenidos en el mismo periodo de 2024.

La estatal petrolera atribuyó el retroceso a factores externos como menores precios internacionales, la tasa de cambio y la inflación, así como a bloqueos y afectaciones a su infraestructura.

Este viene siendo el segundo peor trimestre que reportó la empresa más importante del país desde la pandemia de covid-19.

En ese sentido, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, expresó que durante los nueve meses del año, hemos concentrado esfuerzos en fortalecer la operación del negocio tradicional, mantener una rigurosa disciplina de capital y avanzar, generando valor sostenible en la consolidación de proyectos estratégicos para la transición y la seguridad energética del país.

Más allá que las ganancias cayeron, la estatal destacó una mejora secuencial, ya que el ebitda del trimestre aumentó en un 11 % frente al periodo anterior, con un margen del 41 %.

“De los $4,1 billones en eficiencias alcanzadas este año, el 60 % tuvo un efecto directo en el EBITDA”, dijo Ecopetrol.