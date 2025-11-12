Bancolombia fue multado con $500 millones por las intermitencias en los sistemas digitales del pasado 3, 4 y 5 de junio de 2024. Esta información fue revelada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

En ese sentido, el ente regulador encontró que las fallas tuvieron un impacto significativo en los consumidores financieros.

“Particularmente, la Delegatura para el Consumidor Financiero de la Superfinanciera, realizó las actividades de supervisión orientadas a obtener información y recaudar material probatorio que permitiera determinar la ocurrencia o no de conductas que infringieran el Régimen de Protección”, se lee en la resolución 1866 de 2025 de la entidad.

Dentro de ello, también se reveló que hubo un incumplimiento en los deberes corporativos del banco como una entidad vigilada por la Superfinanciera, especialmente en los principios de debida diligencia y transparencia e información cierta, suficiente y oportuna.

“La consignación deberá acreditarse ante la Subdirección Financiera de esta Superintendencia dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la ejecutoría”, dice el documento de la entidad.