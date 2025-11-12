Con el fin de seguir contribuyendo al abastecimiento de gas, Ecopetrol ofrecerá para la venta entre 46 y 60 Gbtud de sus campos del Piedemonte Llanero. Estas cantidades equivalen aproximadamente al 20% de la demanda residencial, comercial y de Gas Natural Vehicular (GNV) del país.

El gas adicional, que estará disponible desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026, se ofrecerá bajo las siguientes modalidades definidas en la regulación vigente:

En firme: que garantiza el suministro continúo durante el periodo contratado.

Con interrupciones: que permite suspender el suministro en caso de limitaciones, según las reglas establecidas.

En firme se ofrecerán cantidades que van desde 23 hasta 35 Gbtud para los meses de marzo a mayo de 2026, y serán comercializadas durante el trimestre de negociación que inicia en diciembre de 2025.

En interrumpible se ofrecerán cantidades desde 22 hasta 49 Gbtud para los meses de diciembre de 2025 a mayo de 2026 y serán comercializadas mensualmente, teniendo en cuenta las condiciones regulatorias vigentes, que señalan que para el trimestre de diciembre a febrero sólo se permite la comercialización de gas bajo la modalidad interrumpible.

“Este incremento en la oferta de gas natural previsto para el año 2026 refleja el compromiso de Ecopetrol con el abastecimiento continuo de este energético y ha sido posible, en parte, gracias a la sustitución del gas utilizado en varios de nuestros procesos productivos, por energía proveniente de fuentes renovables no convencionales, lo que permite liberar mayores volúmenes para atender la demanda nacional”, explicó Bayron Triana Arias, vicepresidente ejecutivo de energías para la transición de Ecopetrol.