Llegó noviembre y muchos colombianos se preparan para planear sus viajes de vacaciones de fin de año a diferentes destinos nacionales. Algunos escogen lugares para relajarse en la playa y disfrutar del mar, mientras que otros turistas prefieren la aventura y climas más templados, es por ello, que algunas aerolíneas lanzaron increíbles promociones a las principales ciudades del país.

Precisamente, la aerolínea de bajo costo JetSmart lanzó su campaña de ‘Smart Days’, una propuesta que cuenta con descuentos de hasta el 70 % en tiquetes nacionales. De esta manera, busca que los viajeros puedan asegurar mejores tarifas y disponibilidad ante de las fiestas decembrinas.

Vuelos

En esta campaña la aerolínea ofrece descuentos en destinos como Medellín, Cali, Pereira, Cartagena, Bogotá y Montería.

Si está interesado en viajar a la capital de Antioquia para disfrutar de sus principales atractivos Comuna 13, la Plaza Botero, entre otros, si está ubicado en Bogotá, JetSmart ofrece precios que rondan los $60 mil pesos.

Por su parte, si prefiere aventurarse a las Ferias de Cali, también podrá viajar a precios por debajo de los $60 mil pesos.

Asimismo, si su destino es Pereira, puede encontrar tiquetes en $91 mil pesos.

Si se encuentra en Bogotá y quiere viajar a Cartagena, Barranquilla o Santa Marta también puede conseguir tiquetes en menos de $80 mil pesos.