La Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC LNG) confirmó este viernes el restablecimiento de la operación de regasificación, que había sido suspendida temporalmente debido a una falla eléctrica reportada, luego de retomar sus operaciones tras mantenimiento.

“La SPEC LNG informa a la opinión pública, autoridades y agentes del mercado que se ha completado el periodo de estabilización de la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU), la cual, a la medianoche de ayer, alcanzó la capacidad disponible de regasificación de la terminal”, se lee en el comunicado.

Asimismo, la empresa aseguró que “el gas natural está fluyendo con normalidad hacia el Sistema Nacional de Transporte (SNT)”.

Finalmente, la Sociedad Portuaria El Cayao, cuya planta está ubicada en Cartagena, agradeció la colaboración de todos los actores involucrados y reiteró su compromiso con la seguridad energética de Colombia.

Cabe recordar que la compañía había señalado el pasado jueves que el sistema eléctrico interno de la terminal activó sus mecanismos automáticos de protección contra sobrecargas, lo que ocasionó la inactividad temporal de la operación.

El anuncio se hizo tras completar con éxito el mantenimiento programado de su terminal de regasificación de gas natural licuado (GNL).

